Олимлар Қадимги Мисрга оид сирли матнларни ўқишга муваффақ бўлдилар

Франция ва Дания олимлари қадимги Мисрда милоддан аввалги 100-200 йилларга оид папирусга ёзилган матнларнинг сирини очдилар. Ёзувларга кўра Мисрликлар Европада 1,5 минг йилдан кейин пайдо бўлган технологиядан фойдаланганлиги маълум бўлди. Тадқиқот натижалари «Proceedings of the National Academy of Academy» журналида чоп этилган Тебтунис ибодатхонаси кутубхонасининг 12 та папирусидаги матнлар махсус таҳлиллардан ўтказилган. Қадимги мисрликлар сиёҳ тайёрлаш учун темир ва қўрғошиндан фойдаланишган экан. Эҳтимол, темир охранинг бир қисми бўлган ва қўрғошин сиёҳни пигмент сифатида эмас, балки тезроқ қуритиш учун ишлатилган. Олимларнинг фикрига кўра, бундай мураккаб сиёҳни фақат махсус билим ва кўникмаларга эга бўлган одам яратиши мумкин.Қўрғошин, шунингдек олтингугурт ва фосфор ўз ичига олган аралашмалар папирус ҳужайралари деворларига кириб (худди шу номдаги ўсимликдан тайёрланган) ва охра зарраларини ўраб олиб, қизил ҳарфлар атрофида кофе-доғ таъсирини яратди. Бу шуни кўрсатадики, мисрликлар қўрғошинни майдалаб, унинг зарралари катта заррачалар атрофида осонликча тарқалиб кетиши мумкин. Бироқ, қўрғошин сулфатлари ва фосфатларининг келиб чиқиши номаълум бўлиб қолмоқда: улар дастлаб сиёҳда бўлганми ёки вақт ўтиши билан ҳосил бўлганми?Тадқиқотлар давом этмоқда. “Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг