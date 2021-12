The Sandbox метакоинотида видеоўйин учун яратилган виртуал яхта 650 минг долларга сотилди. Бу ҳақда Business Insider нашри хабар берди Metaflower Super Mega Yacht номли виртуал кема NFT-токенга ўтказилиб, The Sandbox учун рекорд нархга — 149 эфирга (650 минг доллар) сотилди.“Ҳашаматли” яхта 2та вертолёт учиш-қўниш майдончаси, жакузи ва бошқа қулайликлар билан жиҳозланган.Яхтани сотиб олган шахс The Fantasy Marina виртуал причалларидан фойдаланиш ҳуқуқини ҳам қўлга киритган.The Sandbox виртуал олам бўлиб, унда иштирокчилар турли ўйин контенти ёки виртуал тажрибаларни яратиш, сотиш ва даромад олиш имконига эгалар. Бунда савдо объекти NFT-токенлар ҳисобланади. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг