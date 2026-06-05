El candidato a la presidencia del Real Madrid promete los fichajes de Erling Haaland y Rodri

Enrique Riquelme, quien compite por la presidencia del Real Madrid, ha sorprendido al mundo del fútbol con sus sensacionales promesas de fichajes. El candidato garantizó que las estrellas del Manchester City, Erling Haaland y Rodri, se trasladarían a Madrid si ganaba las elecciones. Aunque el Manchester City y el entorno de los jugadores han negado estos informes, Riquelme se mantiene firme en su declaración. Según Goal.com informa .

En una entrevista con el medio español AS, Riquelme enfatizó que estas negaciones son simplemente parte del juego. Según sus palabras, todas las negociaciones se han llevado a cabo en secreto para proteger a los jugadores. El candidato confirmó que ya ha entablado conversaciones con los agentes de Rodri y Erling Haaland y que existen acuerdos informales.

Las promesas electorales han tenido históricamente gran importancia en el Real Madrid. Por ejemplo, en 2000, Florentino Pérez ganó las elecciones prometiendo el fichaje de Luís Figo. Sin embargo, muchos observadores y socios del club ven con escepticismo las promesas de Riquelme. En respuesta, el empresario declaró estar dispuesto a apostar su reputación y sus fondos.

Riquelme anunció que si no cumple su promesa, pagará las cuotas anuales de los casi 100.000 socios del club de su propio bolsillo. Esta obligación está notariada y asciende a aproximadamente 15 millones de euros. Si es elegido presidente pero no logra completar los fichajes de Erling Haaland y Rodri, los aficionados quedarán exentos de pagar la cuota de socio el año siguiente.