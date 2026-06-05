Ocurrió un incidente inesperado en el concierto de Yulduz Usmonova

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Ocurrió un incidente inesperado en el concierto de Yulduz Usmonova

El concierto de la Artista del Pueblo de Uzbekistán, Yulduz Usmonova, celebrado el 4 de junio en Namangán, ha generado un amplio debate. Según la información que circula en las redes sociales, cientos de miles de fans se reunieron para ver el espectáculo.

Algunas fuentes afirman que cerca de 400.000 espectadores asistieron al concierto. Los vídeos que circulan muestran multitudes masivas en el recinto del concierto y sus alrededores. Aunque esta cifra aún no ha sido confirmada oficialmente, el evento es reconocido como uno de los más concurridos del país.

El vídeo muestra imágenes del concierto en Namangán. Las tomas muestran a miles de fans llenando la plaza y un ambiente festivo.

Yulduz UsmonovaUzbekistánNamangan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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