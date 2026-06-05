Jahongir Zokirov, un boxeador de peso pesado hábil que representa a nuestro país y uno de los talentos más prometedores de la escuela de boxeo uzbeka, ha llegado a Estados Unidos para competir en su próxima pelea profesional.

Los expertos y los aficionados al deporte saben bien que nuestro compatriota firmó recientemente un contrato a largo plazo con Zuffa Boxing, la empresa de promoción propiedad de Dana White, una figura importante en el deporte mundial. La fecha y el oponente para la primera gran pelea del atleta uzbeko bajo esta prestigiosa organización han sido finalmente confirmados.

¿Cuándo es la pelea de debut y quién es el oponente?

Según el propio Jahongir Zokirov, su pelea de debut en esta famosa promoción tendrá lugar este año el 28 de junio . Ese día, nuestro representante se enfrentará a un peligroso boxeador estadounidense que nunca ha conocido la derrota, Zachary Spiller .

Antes de la próxima batalla feroz, echemos un vistazo a los registros profesionales actuales y las capacidades de ambos atletas:

Boxeadores Número de peleas Victorias / Derrotas Porcentaje de K.O. Jahongir Zokirov 1 pelea 1 victoria / 0 derrotas 1 victoria antes del límite (100%) Zachary Spiller 5 peleas 5 victorias / 0 derrotas 4 victorias antes del límite (80%)

Enfrentamiento entre dos boxeadores invictos

Según un comunicado oficial de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, el estadounidense Zachary Spiller nunca ha sufrido una derrota en su carrera, terminando 4 de sus 5 peleas noqueando a sus oponentes.

Sin embargo, nuestro héroe Jahongir Zokirov también comenzó su carrera profesional con un K.O. devastador. En la pelea en suelo estadounidense, su objetivo es solo una victoria hermosa y levantar alto la bandera de nuestro país. Este enfrentamiento bajo la supervisión de Dana White sin duda abrirá las puertas del gran deporte para nuestro compatriota.

El deseo de Zamin: ¡Deseamos a nuestro boxeador de peso pesado Jahongir Zokirov un inmenso éxito y una victoria limpia en su responsable pelea de debut en EE. UU.! Estamos seguros de que aplastará a su oponente y demostrará una vez más el poder de la escuela de boxeo uzbeka al mundo.

¡Sigan el diario de entrenamiento de Jahongir Zokirov en EE. UU., las noches de boxeo profesional al otro lado del océano y las mejores noticias deportivas exclusivas siempre con nosotros en Zamin!