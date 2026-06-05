Conflicto interno en el Bayern Múnich por el traspaso de Kenneth Eichhorn

Ha surgido un grave desacuerdo en la dirección del club bávaro de Múnich respecto al traspaso del joven talento de 16 años, Kenneth Eichhorn. Según el podcast "Bayern-Insider" de Bild, los directores deportivos del club, Max Eberl y Christoph Freund, emplearon todos sus esfuerzos para incorporar al joven centrocampista, pero el consejo de supervisión vetó el acuerdo. Así lo informa Goal.com informa .

Según los informes, la directiva del Bayern llevó a Eichhorn a Múnich en un avión privado antes del partido de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. En una reunión secreta celebrada en el Hotel Vier Jahreszeiten, Vincent Kompany conversó durante horas con el futbolista. Aunque el departamento deportivo deseaba fervientemente incorporar al jugador, las condiciones financieras no satisficieron a la directiva.

El problema principal está relacionado con las bonificaciones exigidas por el jugador y sus agentes. Según los informes, se solicitó una prima de fichaje de 10 a 11 millones de euros para el jugador de 16 años. El consejo de supervisión del Bayern consideró esta cantidad excesivamente alta para un futbolista de esa edad y detuvo el traspaso.

Actualmente, la situación en el club muniqués ha llegado a un callejón sin salida. Los directores deportivos están dispuestos a invertir, pero el bloque financiero no lo permite. Mientras tanto, los agentes de Eichhorn enfatizan que el valor de mercado del jugador es de 20 millones de euros y que dicho gasto estaría justificado.

Este conflicto interno en el Bayern se ha convertido en una oportunidad para otros grandes clubes. En este momento, el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el Liverpool han entrado en la carrera para fichar al talentoso centrocampista.