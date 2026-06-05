¿Podría Bruno Fernandes dejar el Manchester United?

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¿Podría Bruno Fernandes dejar el Manchester United?

El CEO del Manchester United, Omar Berrada, no dio garantías claras sobre el futuro del capitán del equipo, Bruno Fernandes. Aunque la directiva del club enfatiza su intención de mantener al mediapunta portugués, diversas declaraciones del propio jugador están alimentando los rumores de traspaso. Goal.com informa .

El centrocampista de 31 años tuvo una temporada excepcional, estableciendo un récord en la Premier League inglesa con 21 asistencias. Aunque fue nombrado Jugador de la Temporada, su futuro en Old Trafford sigue siendo incierto. Berrada elogió las cualidades de liderazgo de Fernandes, tanto en el campo como en el vestuario, en el podcast Inside Carrington.

«Ciertamente queremos que se quede. Tuvo una gran temporada en el campo, pero lo más importante es que demostró ser un verdadero líder para todos. La gente no ve su trabajo fuera del campo. Entiende muy bien los valores del club y está ayudando a los jóvenes jugadores a adaptarse», dijo Omar Berrada.

Aunque el contrato actual de Fernandes llega hasta 2027, anteriormente se quejó de que su valor para el club no era suficientemente apreciado. El jugador señaló que una vez estuvo cerca de dejar el equipo, pero enfatizó que su objetivo principal ahora es ganar la Premier League inglesa y otros torneos importantes con el Manchester United.

Tras los cambios estructurales en la dirección del club, Berrada indicó que el proceso para restaurar la confianza entre el personal, la directiva y los propietarios está en marcha. Según él, las duras decisiones tomadas se reflejan en los resultados financieros y servirán como base para el futuro desarrollo del club.

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Nodirbek Razzokov
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