Los edificios de apartamentos en Uzbekistán se registrarán digitalmente

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Los edificios de apartamentos en Uzbekistán se registrarán digitalmente

A partir del 1 de junio, ha cambiado el procedimiento para registrar edificios de apartamentos en Uzbekistán. La Agencia Estatal del Catastro ha digitalizado completamente estos procesos a través del sistema UZKAD.

La nueva normativa abarca los procesos de recepción de edificios, emisión de pasaportes catastrales y registro estatal.

Ahora todos los apartamentos, locales no residenciales y bienes comunes de un edificio se registran en un único registro. Se genera un único documento catastral para todo el edificio.

Además, los planos digitales de los edificios se muestran en un mapa en línea. Esto reduce el papeleo y minimiza el impacto del factor humano.

La reforma tiene como objetivo acelerar el registro de objetos y proporcionar la máxima protección de los derechos de propiedad.

UzbekistánCámara del Catastro EstatalUZKAD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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