Colores de las carcasas del iPhone 18 Pro y Pro Max mostrados en fotos reales

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Colores de las carcasas del iPhone 18 Pro y Pro Max mostrados en fotos reales

Imágenes que muestran las carcasas de los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max han circulado por Internet. Estas imágenes ofrecen una visión inicial del aspecto interno y externo de los nuevos dispositivos. Las fotos muestran carcasas en tres colores diferentes: rojo cereza oscuro, azul cielo claro y negro clásico. Según las predicciones, Apple continuará experimentando con su paleta de colores después del naranja oscuro del año pasado. Ixbt.com informa .

Según la forma y la ubicación del bloque de la cámara, los maquetas replican casi el diseño del iPhone 17 Pro. Se puede concluir de las imágenes que la compañía se limita principalmente a actualizar la gama de colores sin realizar cambios drásticos en el diseño de la carcasa. También se muestran los elementos del panel trasero y las ranuras para tarjetas SIM.

Se esperan grandes innovaciones en el interior del dispositivo. Analistas e insiders discuten el chip A20 Pro basado en un proceso tecnológico de 2 nanómetros, la ampliación de las capacidades de la cámara y los posibles cambios en el sistema Dynamic Island. Anteriormente, circularon informes de que la línea iPhone 18 Pro tendría un nuevo diseño y una paleta de colores ampliada, incluida una opción rojo oscuro.

Otra novedad importante es la cámara con apertura variable, que mejora significativamente la calidad de las fotos en diversas condiciones de iluminación. Además, entre los datos filtrados, hay un informe inesperado de que la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro podría variar según la región de venta.

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Abror Shuhratov
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