Helicóptero no tripulado V-200 con carga de 200 kg en pruebas en Rusia

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Helicóptero no tripulado V-200 con carga de 200 kg en pruebas en Rusia

El grupo de empresas Aeromaks ha iniciado las pruebas de vuelo y diseño del helicóptero no tripulado de carga V-200, desarrollado por su filial IKAR-Injiniring. Se prevé que las pruebas de este prototipo de serie, una versión modernizada del modelo Sh-750, finalicen en el tercer trimestre de este año. Según Ixbt.com informa .

La principal característica del nuevo dispositivo es que está equipado con un sistema de control totalmente autónomo. Este sistema permite operar el dispositivo en modo completamente automático. Según los desarrolladores, el helicóptero puede entregar una carga útil de hasta 200 kg a una distancia de 300 km con solo presionar un botón.

El modelo V-200 se diferencia de muchos análogos en que transporta carga tanto en un gancho externo como dentro de la cabina. Este diseño evita el deterioro de las características técnicas del vuelo. El dispositivo está diseñado para un movimiento estable en condiciones difíciles y a largas distancias.

Las principales áreas de aplicación de este dron incluyen la entrega de carga a zonas de difícil acceso, vuelos más allá de la línea de visión visual (BVLOS) y el suministro de instalaciones industriales remotas. La tecnología sirve para reducir los costos logísticos y aumentar la velocidad de entrega.

V-200AeromaksDronTecnologíaAviación
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Abror Shuhratov
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