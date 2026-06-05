100 millones de soms de pensión alimenticia pagados por adelantado

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100 millones de soms de pensión alimenticia pagados por adelantado

Un padre de Chiroqchi decidió cumplir con sus obligaciones de pensión alimenticia por adelantado.

Un residente del distrito de Chiroqchi había estado realizando los pagos mensuales de la pensión alimenticia puntualmente hasta la fecha. Posteriormente, llegó a un acuerdo mutuo con su excónyuge y expresó su deseo de pagar de una sola vez la cantidad calculada para el mantenimiento de sus tres hijos hasta que cumplan 18 años.

Como resultado, el 4 de junio de este año, pagó 100 millones de soms por adelantado para sus hijos.
La cantidad especificada se transfirió íntegramente al beneficiario y el procedimiento de ejecución se cerró ya que el título ejecutivo había sido cumplido.

Cada buena acción realizada por un hijo es un cimiento sólido para su futuro. Este caso demostró una vez más que la responsabilidad parental no es solo un deber legal, sino también una brillante expresión de amor y cuidado por el destino del hijo.

Chiroqchi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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