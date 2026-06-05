Futbolistas de Uzbekistán dan ejemplo en Canadá

·107·Deportes
Futbolistas de Uzbekistán dan ejemplo en Canadá

La selección nacional de Uzbekistán llamó la atención no solo por su juego, sino también por su conducta fuera del campo tras el partido amistoso contra Canadá.

Tras el final del partido, los jugadores limpiaron el vestuario y lo dejaron en perfectas condiciones.

El equipo también dejó un mensaje de agradecimiento en la pizarra en inglés: "¡Gracias por su hospitalidad, Canadá! ¡Buena suerte en el Mundial!"

Este gesto fue recibido cálidamente por los usuarios de las redes sociales. Muchos aficionados elogiaron la disciplina, el respeto por la limpieza y la cortesía de los futbolistas uzbekos hacia sus anfitriones.

Los comentarios estaban llenos de opiniones positivas sobre el pueblo y la selección de Uzbekistán, con muchos deseando éxito a los jugadores en el Mundial.

Cabe recordar que, en el partido amistoso, la selección de Canadá derrotó a Uzbekistán por un marcador de 2-0. Sin embargo, el incidente posterior al partido ha generado un amplio debate entre los aficionados.

Un vestuario equipado con taquillas de madera y una mesa en el centro.

Una colección de comentarios de Instagram que expresan opiniones positivas sobre Uzbekistán.

Una nota de agradecimiento a Canadá escrita en un papel con un campo de fútbol dibujado.

UzbekistánCanadáCopa Mundial
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Manchester United quiere fichar a una estrella del Real Madrid...El Manchester United quiere fichar a una estrella del Real Madrid...Ayer, 16:35Pérez dispuesto a asignar 150 millones de euros por el traspaso de Michael OlisePérez dispuesto a asignar 150 millones de euros por el traspaso de Michael OliseAyer, 16:25
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"