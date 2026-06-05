Futbolistas de Uzbekistán dan ejemplo en Canadá

La selección nacional de Uzbekistán llamó la atención no solo por su juego, sino también por su conducta fuera del campo tras el partido amistoso contra Canadá.

Tras el final del partido, los jugadores limpiaron el vestuario y lo dejaron en perfectas condiciones.

El equipo también dejó un mensaje de agradecimiento en la pizarra en inglés: "¡Gracias por su hospitalidad, Canadá! ¡Buena suerte en el Mundial!"

Este gesto fue recibido cálidamente por los usuarios de las redes sociales. Muchos aficionados elogiaron la disciplina, el respeto por la limpieza y la cortesía de los futbolistas uzbekos hacia sus anfitriones.

Los comentarios estaban llenos de opiniones positivas sobre el pueblo y la selección de Uzbekistán, con muchos deseando éxito a los jugadores en el Mundial.

Cabe recordar que, en el partido amistoso, la selección de Canadá derrotó a Uzbekistán por un marcador de 2-0. Sin embargo, el incidente posterior al partido ha generado un amplio debate entre los aficionados.