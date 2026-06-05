Marquinhos consoló a Gabriel tras su error en la final de la Liga de Campeones

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Marquinhos consoló a Gabriel tras su error en la final de la Liga de Campeones

El capitán del PSG, Marquinhos, reveló las palabras que dijo al defensa del Arsenal, Gabriel Magalhães, tras la dramática victoria en la final de la Liga de Campeones. El Arsenal perdió en la tanda de penaltis en la final disputada en Budapest, y Gabriel cometió un error en el lanzamiento decisivo. Según Goal.com informa .

Mientras los jugadores del PSG corrían para celebrar la victoria, Marquinhos no se unió a sus compañeros, sino que se acercó a su compatriota desconsolado. El experimentado defensa, recordando que él mismo pasó por una situación similarmente difícil en el Mundial de 2022, decidió consolar a Gabriel.

Hablando con los periodistas durante la concentración de la selección brasileña, Marquinhos recordó esos momentos: «Estaba listo para celebrar, pero al empezar a correr, lo vi frente a mí. Mi equipo pasaba junto a él, igual que en mi situación en 2022. Le dije que fuera fuerte y mantuviera la cabeza alta, porque tuvo una gran temporada y jugó de manera brillante».

Según Marquinhos, considera a Gabriel el mejor defensa central de la temporada actual. «Le dije que fue el mejor defensa central del mundo esta temporada. No merecía cargar con tal peso, porque en una tanda de penaltis todos quieren marcar, pero la suerte puede no acompañar», añadió el capitán del PSG.

Para Gabriel, quien mostró un rendimiento constante bajo las órdenes del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, este error se convirtió en el punto más doloroso de la temporada. Sin embargo, Marquinhos enfatizó que un solo error no debe anular el trabajo del defensa durante toda la temporada y que sigue siendo un jugador crucial para la selección nacional.

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Nodirbek Razzokov
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