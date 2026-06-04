Taux de change annoncés pour le 5 juin

La Banque centrale d'Ouzbékistan a annoncé les taux de change officiels des devises étrangères pour le 5 juin 2026. Selon cela, le dollar américain a augmenté de 26,53 UZS, atteignant 11 997,21 UZS.

• L'euro a augmenté de 46,41 UZS, atteignant 13 949,16 UZS.

• Le rouble russe a baissé de 1,66 UZS, tombant à 161,52 UZS.

• La livre sterling a augmenté de 22,48 UZS, atteignant 16 121,85 UZS.

• Le yen japonais a augmenté de 0,14 UZS, atteignant 75,05 UZS.

• Le franc suisse a augmenté de 23,98 UZS, atteignant 15 188,26 UZS.

• Le yuan chinois a augmenté de 3,13 UZS, atteignant 1 771,17 UZS.