Standard Chartered : Trois facteurs clés arrêtant la baisse du prix du Bitcoin

Les analystes de la banque Standard Chartered ont étudié la tendance baissière actuelle du marché du Bitcoin et ont identifié trois conditions clés déterminant quand le prix de la cryptomonnaie atteindra son point le plus bas. Selon les experts, la stabilité du marché ne sera pas observée tant que ces facteurs ne se seront pas matérialisés. Comme le rapporte Coindesk.com rapporte .

Avant tout, les analystes se concentrent sur les indicateurs macroéconomiques de l'économie américaine. Les attentes de baisse des taux d'intérêt par la Fed et le taux d'inflation déterminent la demande pour les actifs risqués comme le Bitcoin. Si la pression économique ne diminue pas, le marché des cryptomonnaies pourrait continuer sa baisse.

Le deuxième facteur cité est le flux de capitaux vers les fonds Bitcoin ETF. Ces dernières semaines, les retraits de ces fonds ont eu un impact négatif sur le prix. On estime que pour que le marché atteigne son point bas, les investisseurs institutionnels doivent augmenter leur activité d'achat.

La troisième condition concerne les indicateurs techniques et la psychologie du marché. Les experts de Standard Chartered soulignent que le prix du Bitcoin doit franchir certains niveaux de support et s'y consolider. Cela aide à renforcer la confiance des investisseurs et à réduire la pression vendeuse.

En conclusion, la stabilisation du prix du Bitcoin dépend non seulement des facteurs internes du marché, mais aussi directement de la situation économique mondiale. Les investisseurs surveillent actuellement de près la réalisation de ces trois conditions "si".