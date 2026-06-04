Tokenisation : Une révolution de la structure du marché à la manière des ETF

Lorsque les fonds négociés en bourse (ETF) sont apparus comme une nouvelle idée dans les années 1990, beaucoup les considéraient simplement comme une nouvelle forme d'actifs traditionnels. Cependant, dans la pratique, les ETF ont révolutionné la structure du marché. Grâce aux mécanismes de création et de rachat et à la liquidité basée sur l'arbitrage, ils ont fondamentalement changé la façon dont les investisseurs accèdent aux actifs. Aujourd'hui, le processus de tokenisation suit exactement cette voie. Selon Coindesk.com rapporte .

Un actif tokenisé n'est pas simplement une action ou une obligation émise une seule fois. Comme un ETF, il peut être "minté" (créé) ou "burné" (détruit) à la demande. Si le prix du token dépasse la valeur de l'actif sous-jacent, les arbitragistes créent de nouveaux tokens, augmentant l'offre et équilibrant le prix. Si le prix baisse, ils rachètent des tokens, réduisant l'offre. Ce principe économique est identique à celui des ETF, où le token sert simplement d'enveloppe liquide pour les actifs.

La technologie blockchain porte la transparence à un nouveau niveau. La tokenisation permet un suivi en temps réel des émissions, des transferts et de l'offre totale. L'une des caractéristiques les plus importantes est la possibilité de négocier en continu, même lorsque les marchés sous-jacents sont fermés. Par exemple, une version tokenisée de l'action Apple peut être négociée le samedi. Dans ce cas, le prix se forme sur la base des attentes pour lundi, des contrats à terme et des nouvelles macroéconomiques.

Les ETF cotés sur les bourses américaines, incluant des actions européennes ou asiatiques, ont déjà prouvé l'efficacité de ce modèle. Bien que les marchés locaux soient fermés, le prix de l'ETF reflète les nouvelles informations. La tokenisation élargit cette capacité, permettant aux investisseurs mondiaux de gérer les risques et d'échanger des actifs efficacement, indépendamment des fuseaux horaires.