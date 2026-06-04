Volatilité sur le marché des cryptomonnaies : Bitcoin se redresse, NEAR chute fortement

·56·Économie
Volatilité sur le marché des cryptomonnaies : Bitcoin se redresse, NEAR chute fortement

Le marché des cryptomonnaies a commencé à se remettre d'une forte baisse au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin, principal actif du marché, a rebondi depuis ses plus bas, montrant une tendance à la reprise. Cependant, la situation générale du marché reste instable et les investisseurs agissent avec prudence. Coindesk.com rapporte .

Parallèlement, la situation dans le segment des altcoins est mitigée. Alors que le projet HYPE a perdu une valeur significative, le protocole NEAR a subi un coup inattendu, son prix chutant brutalement. Les analystes attribuent cela à la vente d'actifs par de grands investisseurs et à des problèmes de liquidité sur le marché.

Le volume des transactions sur les bourses d'actifs numériques a augmenté, indiquant que les traders tentent de profiter des fluctuations des prix. Les grands écosystèmes comme Ethereum et Solana ont également commencé à augmenter légèrement suivant Bitcoin, mais la capitalisation boursière totale reste sous pression.

Selon CoinDesk, ces fluctuations pourraient également être liées à des facteurs économiques mondiaux et aux décisions anticipées sur les taux d'intérêt par la Fed. Les investisseurs en crypto se tournent actuellement vers des valeurs refuges, ce qui augmente la dominance du Bitcoin.

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Laylo
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