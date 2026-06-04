4,4 milliards de dollars retirés des ETF Bitcoin

Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis ont perdu des actifs pendant 13 jours de trading consécutifs, enregistrant une baisse record. Selon SoSoValue, les sorties nettes de ces fonds s'élevaient à 396,6 millions de dollars mercredi. Par conséquent, le total des pertes depuis le début de cette tendance négative a atteint près de 4,4 milliards de dollars. Cointelegraph.com rapporte .

Ce chiffre a dépassé le record de huit jours établi en février 2025, lorsque 3,2 milliards de dollars avaient quitté les fonds. Selon CoinGecko, dans le contexte de ce processus commencé le 15 mai, le prix du Bitcoin a chuté de 80 000 dollars à 63 400 dollars, soit une baisse de près de 21 %. Les analystes attribuent cela à l'affaiblissement de la demande pour les ETF, aux ventes d'actifs par les investisseurs à long terme et à la pression des mineurs.

La majeure partie des pertes a concerné l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, qui a perdu 3,3 milliards de dollars en 13 jours, représentant 75 % des sorties totales. De plus, 456,6 millions de dollars ont été retirés du fonds FBTC de Fidelity et 303,6 millions de dollars du fonds GBTC de Grayscale.

Julio Moreno, responsable de la recherche chez CryptoQuant, a souligné que la demande totale de Bitcoin a diminué de 501 000 BTC le mois dernier. Il s'agit de la baisse la plus rapide depuis la crise Terra/Luna en 2022. Néanmoins, l'analyste de Bloomberg Eric Balchunas a noté que les acheteurs institutionnels à long terme continuent d'accumuler du Bitcoin en grandes quantités.