Les taux de change pour le 2 juin ont été annoncés

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Les taux de change pour le 2 juin ont été annoncés

La Banque centrale d'Ouzbékistan a annoncé les taux de change officiels pour le 2 juin 2026. En conséquence, le dollar a baissé de 52,91 UZS, atteignant 11 949,03 UZS.

• L'euro a baissé de 52,05 UZS à 13 921,81 UZS.

• La livre sterling a baissé de 100,03 UZS à 16 083,39 UZS.

• Le rouble russe a baissé de 0,39 UZS à 166,28 UZS.

• Le yuan chinois a baissé de 2,62 UZS à 1 766,25 UZS.

• Le yen japonais a baissé de 0,47 UZS à 74,94 UZS.

• Le franc suisse a baissé de 61,63 UZS à 15 241,11 UZS.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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