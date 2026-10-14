La société russe « KrioRus » conserve les corps ou les cerveaux de 109 personnes à très basse température dans l'espoir d'une réanimation future. Selon l'entreprise, 31 d'entre eux sont des citoyens étrangers. C'est ce qu'a rapporté Moscou 24.

Selon les données publiées le 13 octobre 2026, les États-Unis occupent la première place avec 566 personnes cryogénisées. La Russie occupe la deuxième place avec 109 personnes.

La cryogénisation est une méthode consistant à conserver le corps ou le cerveau d'une personne après son décès à très basse température, dans l'espoir qu'une technologie future permette de les restaurer. Le processus utilise généralement de l'azote liquide pour atteindre une température de −196 degrés.

Cependant, la capacité de cette méthode à ramener une personne à la vie n'est pas encore scientifiquement prouvée. La médecine moderne ne dispose pas de technologie permettant de restaurer et de réanimer un corps ou un cerveau cryogénisé. L'apparition d'une telle possibilité à l'avenir n'est pas non plus garantie.