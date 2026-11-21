Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 986 buts en carrière professionnelle. L'équipe nationale du Portugal a réagi à cette nouvelle performance de son attaquant en rappelant combien de buts il lui reste pour atteindre le cap historique des 1000 réalisations. Cependant, le dernier but de Ronaldo n'a pas suffi à éviter la défaite d'Al-Nassr.

La star portugaise de 41 ans Arabie Saoudite a marqué contre Al-Ahli dans le cadre du championnat, portant son total en carrière à 986 buts. Son équipe s'est inclinée 1-3 lors de cette rencontre.

Le compte officiel de l'équipe nationale du Portugal sur les réseaux sociaux n'est pas resté indifférent au nouveau but de Ronaldo. En faisant allusion à l'objectif historique de l'attaquant, la sélection a publié un message court mais marquant.

«986 buts marqués. Encore 14 à venir»

Un message dédié au 986e but de Ronaldo a été publié sur la page officielle de l'équipe nationale du Portugal.