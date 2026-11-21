«986 buts marqués, encore 14 à venir» : le clin d'œil du Portugal à Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 986 buts en carrière professionnelle. L'équipe nationale du Portugal a réagi à cette nouvelle performance de son attaquant en rappelant combien de buts il lui reste pour atteindre le cap historique des 1000 réalisations. Cependant, le dernier but de Ronaldo n'a pas suffi à éviter la défaite d'Al-Nassr.
La star portugaise de 41 ans Arabie Saoudite a marqué contre Al-Ahli dans le cadre du championnat, portant son total en carrière à 986 buts. Son équipe s'est inclinée 1-3 lors de cette rencontre.
Le compte officiel de l'équipe nationale du Portugal sur les réseaux sociaux n'est pas resté indifférent au nouveau but de Ronaldo. En faisant allusion à l'objectif historique de l'attaquant, la sélection a publié un message court mais marquant.
«986 buts marqués. Encore 14 à venir»
Un message dédié au 986e but de Ronaldo a été publié sur la page officielle de l'équipe nationale du Portugal.
«986 buts marqués. Encore 14 à venir», indique le message de la sélection.
Ce message a rappelé aux fans de football à quel point l'un des plus grands objectifs de la carrière professionnelle de Ronaldo — le cap historique des 1000 buts — est proche.
Pour l'instant, la star portugaise doit encore marquer 14 buts pour atteindre ce résultat. Son âge et le fait qu'il continue de jouer à un haut niveau à ce stade de sa carrière ne font qu'accroître l'intérêt pour ce jalon.
Ronaldo aurait pu signer un doublé, mais a manqué un penalty
Lors du match contre Al-Ahli, Ronaldo n'a pas seulement marqué, il a également eu l'occasion de réaliser un doublé en peu de temps.
L'attaquant portugais a obtenu un penalty. Cependant, son tir depuis le point de réparation a heurté le poteau avant de revenir en jeu.
Ainsi, Ronaldo a manqué l'occasion de marquer son deuxième but en quatre minutes. Son unique but dans le match n'a pas suffi à sauver Al-Nassr de la défaite — l'équipe a perdu 1-3.
Ronaldo avait annoncé la fin de sa carrière internationale
Rappelons que début novembre, Ronaldo avait annoncé qu'il mettait fin à sa carrière avec l'équipe nationale du Portugal. Auparavant, des rapports avaient circulé concernant un désaccord avec l'entraîneur du club, Jorge Jesus.
Néanmoins, Ronaldo continue d'augmenter son compteur de buts en club. Désormais, le monde du football attend avec impatience de voir quand il atteindra le cap historique des 1000 buts.
986 buts, c'est un résultat immense. Mais pour Ronaldo, il reste une mission importante : marquer les 14 buts restants pour atteindre l'un des jalons les plus sensationnels de l'histoire du football.
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