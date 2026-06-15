Un pantalon non lavé pendant 15 mois : l'expérience donne des résultats inattendus

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Un pantalon non lavé pendant 15 mois : l'expérience donne des résultats inattendus

L'étudiant canadien Josh Le a mené une expérience intéressante en portant un jean presque tous les jours pendant 330 jours sans jamais le laver. Son objectif était de déterminer comment les bactéries sur les vêtements évoluent.

À la fin de l'expérience, l'analyse du pantalon en laboratoire a révélé la présence de diverses bactéries. Cependant, les spécialistes ont souligné que la plupart d'entre elles ne sont pas dangereuses pour la santé humaine.

Le plus surprenant est que la quantité de bactéries a pratiquement stagné même après le lavage du pantalon. Cela montre qu'un lavage ordinaire ne parvient pas toujours à éliminer tous les micro-organismes.

Cette expérience a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux, provoquant des débats animés parmi les utilisateurs.

Josh Le
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