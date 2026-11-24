Les récents résultats décevants de Manchester City en Premier League ont soulevé des questions sur l'avenir d'Enzo Maresca. Cependant, la direction du club souhaite continuer à faire confiance au technicien italien et a convenu de ne pas remettre en question son poste avant l'été 2027.

L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, restera à son poste au moins jusqu'à la fin de la saison 2026/27, malgré les résultats récents de l'équipe. La direction du club anglais a choisi de ne pas se précipiter pour licencier l'entraîneur en raison de résultats à court terme et de lui donner du temps pour façonner l'équipe.

Selon les informations diffusées par The Touchline, la direction de City avait conclu un accord interne avant même le début de la saison selon lequel l'avenir de Maresca ne serait pas discuté avant l'été 2027. Cette décision resterait valable quels que soient les résultats actuels de l'équipe.

Maresca bénéficie de la confiance du club jusqu'à l'été 2027

Comme le rapporte The Touchline, il existait un accord au sein du club concernant l'avenir du technicien italien avant le début de la saison. Selon celui-ci, la question du poste de Maresca ne sera pas à l'ordre du jour avant l'été 2027.