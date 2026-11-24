L'avenir d'Enzo Maresca à Manchester City est scellé : une nouvelle importante pour Husanov
Les récents résultats décevants de Manchester City en Premier League ont soulevé des questions sur l'avenir d'Enzo Maresca. Cependant, la direction du club souhaite continuer à faire confiance au technicien italien et a convenu de ne pas remettre en question son poste avant l'été 2027.
L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, restera à son poste au moins jusqu'à la fin de la saison 2026/27, malgré les résultats récents de l'équipe. La direction du club anglais a choisi de ne pas se précipiter pour licencier l'entraîneur en raison de résultats à court terme et de lui donner du temps pour façonner l'équipe.
Selon les informations diffusées par The Touchline, la direction de City avait conclu un accord interne avant même le début de la saison selon lequel l'avenir de Maresca ne serait pas discuté avant l'été 2027. Cette décision resterait valable quels que soient les résultats actuels de l'équipe.
Maresca bénéficie de la confiance du club jusqu'à l'été 2027
Comme le rapporte The Touchline, il existait un accord au sein du club concernant l'avenir du technicien italien avant le début de la saison. Selon celui-ci, la question du poste de Maresca ne sera pas à l'ordre du jour avant l'été 2027.
La source a expliqué cette position comme suit :
Enzo Maresca conservera son poste à un million pour cent jusqu'à la fin de la saison 2026/27, peu importe à quel point les résultats sont mauvais. Un accord avait été conclu au sein du club avant le début de la saison : son avenir ne sera pas discuté avant l'été 2027.
La direction du club vise ainsi à éviter la pratique des changements fréquents d'entraîneurs et à donner la priorité à la mise en œuvre d'un projet à long terme.
City prend l'expérience d'Arteta comme modèle
Selon les informations de The Touchline, la direction de Manchester City a fait preuve d'impatience envers les entraîneurs Manchester Unitedet veut suivre une voie différente de l'expérience des clubs comme Chelsea.
Pour le club, la confiance accordée à l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, malgré ses débuts difficiles, sert d'exemple important. Le club londonien a donné au technicien espagnol le temps de reconstruire l'équipe et d'imposer sa philosophie de jeu.
La direction de City estime qu'en offrant une telle opportunité à Maresca, il est possible de construire une équipe stable et d'obtenir des résultats élevés à l'avenir.
Manchester City n'a pris qu'un point lors des quatre dernières journées
Manchester City, sous la direction de Maresca, a enregistré des résultats insatisfaisants lors des quatre dernières journées de Premier League. Les Mancuniens ont récolté un total d'un point lors de ces rencontres et ont subi trois défaites.
Aston Villa — Manchester City — 2:1 ;
Brighton — Manchester City — 1:0 ;
Nottingham Forest — Manchester City — 3:1 ;
Manchester City — Fulham — 1:1.
Lors de la rencontre disputée à domicile le 21 novembre contre Fulham, l'équipe n'a pas non plus réussi à gagner. Le match nul 1-1 n'a pas permis de mettre fin à la série négative de City.
Abdukodir Husanov L'un des joueurs de confiance de Maresca
Lors du match contre Fulham, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Husanov a été titularisé dans l'équipe de Manchester City et a disputé l'intégralité de la rencontre.
Le footballeur ouzbek est actuellement l'un des joueurs en qui Enzo Maresca a confiance. Le technicien italien utilise Husanov en défense centrale et, si nécessaire, le fait également jouer comme latéral droit.
Les informations sur le maintien de Maresca au club jusqu'à l'été 2027 ne sont pas une décision officielle confirmée, mais basées sur les informations diffusées par The Touchline. Néanmoins, si un tel plan du club existe réellement, Abdukodir Husanov pourrait également y voir un facteur important en termes de stabilité et de maintien de la confiance de l'entraîneur à Manchester City.
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