La Coupe du Monde U-17 bat son plein au Qatar. Lors de la 1ère journée de la phase de groupes, plusieurs équipes ont remporté des victoires éclatantes. L'Italie et le Maroc ont chacun inscrit 6 buts, tandis que l'Espagne a battu la Chine avec cinq buts d'écart. Le Tadjikistan a bien débuté la compétition en s'imposant 5-3 face à Cuba.

Larges victoires pour l'Italie et le Maroc

L'un des résultats marquants de la 1ère journée a été enregistré lors du match entre l'Italie et la Jamaïque. Les jeunes Italiens ont dominé leurs adversaires 6-0, entamant le tournoi avec autorité.

Pour l'Italie, Crosi a marqué deux fois aux 7e et 15e minutes. Perillo a creusé l'écart à la 34e minute, et un joueur jamaïcain a marqué contre son camp à la 43e. En seconde période, Jiammattell et Corigliano ont également trouvé le chemin des filets.

Le Maroc a également fait preuve d'un jeu offensif face aux Fidji, s'imposant 6-0. Aoud, Rabbaj, Talay, Baha (doublé) et Lugmani ont été les buteurs.

L'Espagne bat la Chine 5-0

L'équipe nationale U-17 d'Espagne a également signé une large victoire lors de la première journée. Le match contre la Chine s'est soldé par un score de 5-0.

Pasquier a ouvert le score sur penalty à la 40e minute. Tunkara a inscrit le deuxième but espagnol dans le temps additionnel de la première mi-temps. En seconde période, Emeka a marqué deux fois et Trujillano une fois.

Le Tadjikistan remporte un match prolifique

L'équipe du Tadjikistan a réussi son entrée en Coupe du Monde en battant Cuba 5-3.

En première mi-temps, Gonzalez a donné l'avantage à Cuba à la 44e minute. La seconde période a été riche en buts. Sharipov a égalisé à la 48e, et Bobonazarov a donné l'avantage au Tadjikistan à la 57e. Mahmutov a marqué deux fois aux 61e et 64e minutes. Iglesias a réduit l'écart pour Cuba aux 67e et 70e minutes, mais Radhabzod a scellé la victoire du Tadjikistan à la 76e.

Coupe du Monde U-17. Résultats de la 1ère journée

Belgique – Vietnam 3:2

Cuba – Tadjikistan 3:5

Mali – Nouvelle-Zélande 3:0

Espagne – Chine 5:0

Italie – Jamaïque 6:0

Sénégal – Croatie 1:1

Fidji – Maroc 0:6

La phase de groupes de la Coupe du Monde se poursuit. Les résultats de la première journée démontrent le potentiel offensif de plusieurs équipes.