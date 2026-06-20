Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains

L'application PlaymatchB2B, créée pour les propriétaires de terrains de football et de mini-stades en Ouzbékistan, permet de gérer les réservations, de contrôler les créneaux disponibles, d'attirer de nouveaux clients et de suivre les statistiques de revenus. La plateforme centralise les processus quotidiens dans un seul système, rendant la gestion des terrains simple, rapide et organisée.

L'ère des réservations sur cahiers papier et via les chats est révolue

Dans de nombreux terrains de football, les réservations sont encore acceptées par appels téléphoniques, messageries ou simples carnets. Cela entraîne des problèmes tels que des conflits d'horaires, des doubles réservations, l'oubli de réservations annulées et l'incapacité de vendre efficacement les heures creuses.

La gestion de toutes les réservations devient particulièrement difficile dans les complexes disposant de plusieurs terrains. L'administrateur doit contacter chaque client individuellement, vérifier la disponibilité et mémoriser l'état du paiement.

PlaymatchB2B numérise ces processus et propose un système unique et pratique pour la gestion des terrains de football.

Une gestion des réservations simple et précise

Via PlaymatchB2B, le propriétaire ou l'administrateur du terrain peut visualiser toutes les réservations sur un seul calendrier. Les créneaux occupés, les heures libres et l'identité du client ayant réservé sont clairement indiqués.

L'ajout d'une nouvelle réservation, la modification ou l'annulation d'une réservation existante s'effectuent en quelques clics. Cela réduit les cas de double réservation et facilite le travail quotidien de l'administrateur.

Le système permet également de gérer plusieurs terrains de football séparément. Ainsi, même si le nombre de terrains augmente, l'ordre est maintenu et toutes les données sont conservées au même endroit.

Réduction des temps d'inoccupation et augmentation des revenus

Pour un terrain de football, chaque heure vide est un manque à gagner. PlaymatchB2B aide le propriétaire à suivre le taux d'occupation, à identifier les périodes les plus et les moins actives et à ajuster sa politique tarifaire.

Grâce aux statistiques, il est possible de voir les jours et heures où la demande est la plus forte. Cela permet d'organiser des promotions, de proposer des offres spéciales pour les heures creuses et d'optimiser l'utilisation du terrain.

Le propriétaire peut suivre les revenus, le nombre de réservations et l'activité des clients pour prendre des décisions commerciales basées sur des chiffres précis plutôt que sur des suppositions.

Possibilité d'attirer de nouveaux clients

PlaymatchB2B ne sert pas seulement à gérer les réservations existantes, mais aussi à trouver de nouveaux clients. Lorsque le terrain est affiché sur la plateforme Playmatch, les utilisateurs souhaitant jouer au football peuvent le trouver via une carte.

Les clients découvrent l'emplacement du terrain, son prix, ses disponibilités, ses photos et les avis. Ils peuvent choisir le créneau qui leur convient et réserver le terrain en ligne.

Cela améliore la visibilité du terrain sur Internet et permet d'atteindre un nouveau public sans dépendre uniquement des connaissances ou des clients réguliers.

Plus d'ordre dans la gestion des clients

PlaymatchB2B aide les propriétaires de terrains à conserver les informations clients de manière organisée. Il est possible de suivre les clients réguliers, l'historique des réservations et le niveau d'activité.

Cela permet d'envoyer des offres personnalisées aux clients, de créer des conditions avantageuses pour les équipes régulières et d'augmenter la probabilité de leur retour.

De plus, grâce à l'automatisation des réservations, les administrateurs n'ont plus besoin de répondre répétitivement aux mêmes questions. Le client voit lui-même les disponibilités et choisit son créneau indépendamment.

Numérisation du business du football

PlaymatchB2B aide à transformer un simple point de location de terrain de football en une entreprise gérée de manière moderne. Les réservations, les clients, les statistiques et les revenus sont réunis dans un seul système.

« Notre objectif n'est pas seulement de fournir une liste de réservations aux propriétaires de terrains, mais un outil complet pour développer leur entreprise. Grâce à PlaymatchB2B, les terrains peuvent trouver plus de clients, réduire les temps d'inoccupation et gérer leur travail quotidien beaucoup plus facilement », déclare l'équipe Playmatch.

PlaymatchB2B est destiné aux terrains de football, mini-stades et complexes sportifs. Via la plateforme, il est possible de gérer les réservations, d'augmenter le flux de clients et de suivre les résultats commerciaux.

Site officiel : https://playmatch.uz

À propos de PlaymatchB2B : https://playmatch.uz/app/b2b/

Rejoignez PlaymatchB2B, passez à la gestion numérique de votre terrain de football et soyez encore plus accessible pour les nouveaux clients.