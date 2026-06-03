Un médicament stoppant le cancer étonne les scientifiques

Un nouvel espoir est né dans la lutte contre le cancer. Selon The Guardian, un médicament innovant nommé Amivantamab a démontré une haute efficacité dans le traitement des formes sévères de cancers de la tête et du cou.

Selon les données, ce médicament a été testé lors d'essais cliniques à grande échelle menés dans 11 pays. Au total, 102 patients ont participé à l'étude, tous étant des cas graves n'ayant pas obtenu les résultats escomptés avec la chimiothérapie et l'immunothérapie.

Les résultats de l'étude ont stupéfié les experts. Les tumeurs ont complètement disparu chez 15 participants, un résultat qualifié de « percée sans précédent » par la communauté médicale.

Il est précisé que l'Amivantamab est administré par injection sous-cutanée toutes les trois semaines. Les scientifiques poursuivent actuellement les recherches et prévoient d'évaluer son efficacité et sa sécurité dans des phases cliniques plus larges.

Les experts considèrent ce résultat comme le début d'une nouvelle ère en oncologie, soulignant que ce médicament pourrait représenter un nouvel espoir pour de nombreux patients à l'avenir.