Un médicament stoppant le cancer étonne les scientifiques

·227·Santé
Un médicament stoppant le cancer étonne les scientifiques

Un nouvel espoir est né dans la lutte contre le cancer. Selon The Guardian, un médicament innovant nommé Amivantamab a démontré une haute efficacité dans le traitement des formes sévères de cancers de la tête et du cou.

Selon les données, ce médicament a été testé lors d'essais cliniques à grande échelle menés dans 11 pays. Au total, 102 patients ont participé à l'étude, tous étant des cas graves n'ayant pas obtenu les résultats escomptés avec la chimiothérapie et l'immunothérapie.

Les résultats de l'étude ont stupéfié les experts. Les tumeurs ont complètement disparu chez 15 participants, un résultat qualifié de « percée sans précédent » par la communauté médicale.

Il est précisé que l'Amivantamab est administré par injection sous-cutanée toutes les trois semaines. Les scientifiques poursuivent actuellement les recherches et prévoient d'évaluer son efficacité et sa sécurité dans des phases cliniques plus larges.

Les experts considèrent ce résultat comme le début d'une nouvelle ère en oncologie, soulignant que ce médicament pourrait représenter un nouvel espoir pour de nombreux patients à l'avenir.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quels sont les risques pour la santé d'une perte de poids rapide ?30.05, 08:32Quelles sont les conséquences de manger avant de dormir ?28.05, 09:36Est-il sûr de consommer des œufs tous les jours ?25.05, 07:45Massage des pieds : le moyen le plus simple d'améliorer votre santé25.05, 01:24Quels fruits ne sont pas recommandés à jeun ?24.05, 10:02Quelles sont les conséquences d'une consommation excessive de chou ?22.05, 09:15
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Santé actualités

Quel est l'effet de la consommation d'eau à jeun le matin sur l'organisme ?
Une plante naturelle identifiée pour ralentir le vieillissement cérébral
Dans quelles maladies l'ail peut-il présenter un risque ?
Pour qui une consommation excessive de tomates est-elle dangereuse ?
Anastatica hierochuntica : Le remède mystérieux de la nature
Le concombre est-il considéré comme bénéfique ou nocif pour l'organisme ?
Les aliments qui font vieillir plus vite !
La consommation de graisses et de protéines pourrait ralentir le vieillissement