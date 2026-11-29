Les prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncés
Les prix des smartphones de la série iPhone 18 d'Apple au 29 novembre ont été dévoilés. La liste inclut les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les appareils sont proposés à des prix variés selon la capacité de stockage, la couleur et les configurations SIM+eSIM ou eSIM+eSIM.
iPhone 18 DUO
• 256 GB — 2699$
• 512 GB — 3199$
• 1 TB — 4899$
• 2 TB — 5099$
iPhone 18 Pro (eSIM+eSIM)
256 GB :
• Silver — 1499$
• glacier — 1499$
• black — 1499$
• Burgundy — 1519$
• 512 GB — 1799$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (eSIM+eSIM)
256 GB :
• Black — -1699$
• Silver — -1719$
• Glacier — -1719$
• Burgundy — -1679$
512 GB :
• Black — 1979$
• Silver — -1999$
• Glacier — -1999$
• Burgundy — -1979$
• 1 TB — 2599$
iPhone 18 Pro (SIM+eSIM)
256 GB :
• Silver — 1579$
• Glacier — 1579$
• Black — 1619$
• Burgundy — 1569$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (SIM+eSIM)
256 GB :
• Glacier — -1759$
• Black — -1719$
• Silver — -1739$
• Burgundy — -1739$
512 GB :
• Black — -1999$
• Silver — -2099$
• Burgundy — -1999$
• Glacier — -2019$
1 TB :
• Black — 2729$
• Burgundy — 2729$
• Glacier — 2749$
• Silver — 2999$
Prix valables au 29 novembre 2026. Les prix sont susceptibles de changer quotidiennement.
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