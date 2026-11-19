Les prix des smartphones de la série iPhone 18 au 19 novembre 2026 ont été révélés. La liste comprend les modèles iPhone DUO, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Les prix sont indiqués séparément pour les versions eSIM + eSIM et SIM + eSIM.

iPhone DUO :

• 256 GB — 3299 dollars

• 512 GB — 3599 dollars

• 1 TB — 5499 dollars

• 2 TB — 6299 dollars

Version eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro :

• 256 GB Silver — 1549 dollars

• 256 GB Glacier — 1579 dollars

• 256 GB Black — 1619 dollars

• 256 GB Burgundy — 1649 dollars

• 512 GB — 2099 dollars

• 1 TB — 2799 dollars

iPhone 18 Pro Max :