Les prix des iPhone 17 Pro et Pro Max ont été annoncés
Les prix des smartphones iPhone au 25 novembre 2026 ont été présentés. La liste comprend les modèles iPhone 15 et 16, ainsi que les variantes de la série iPhone 17 avec différentes capacités de stockage, couleurs et configurations SIM.
Série iPhone 15 et 16
• iPhone 15 128 GB — 659 dollars ;
• iPhone 16 128 GB — 849 dollars ;
• iPhone 16 Pro 128 GB — 1099 dollars ;
• iPhone 16 Pro 256 GB — 1199 dollars ;
• iPhone 16 Pro 512 GB — 1299 dollars ;
• iPhone 16 Pro Max 256 GB — 1299 dollars ;
• iPhone 16 Pro Max 512 GB — 1399 dollars.
Série iPhone 17 : eSIM + eSIM
Dans cette configuration, 2 IMEI sont enregistrés.
• iPhone 17 256 GB — 949 dollars ;
• iPhone 17 Air 256 GB Blue — 939 dollars ;
• iPhone 17 Air 256 GB Black — 939 dollars ;
• iPhone 17 Air 256 GB Gold — 959 dollars ;
• iPhone 17 Air 256 GB White — 949 dollars ;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1249 dollars (Mega Soldes) ;
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1259 dollars (Soldes) ;
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1349 dollars ;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1499 dollars ;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1299 dollars (Soldes) ;
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1399 dollars ;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1649 dollars (Soldes) ;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1379 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1389 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1439 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Deep Blue — 1549 dollars (Soldes) ;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1499 dollars (Soldes) ;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1699 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 1899 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1849 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 1899 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2199 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2199 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2399 dollars.
Série iPhone 17 : SIM + eSIM
Dans cette configuration également, 2 IMEI sont enregistrés.
• iPhone 17 256 GB — 949 dollars ;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1349 dollars ;
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1399 dollars ;
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1429 dollars ;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1499 dollars ;
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1549 dollars ;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1629 dollars ;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1699 dollars (Mega Soldes) ;
• iPhone 17 Pro 1 TB Silver — 1879 dollars (Soldes) ;
• iPhone 17 Pro 1 TB Blue — 1999 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1399 dollars (Soldes) ;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1399 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1529 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1649 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Blue — 1679 dollars (Mega Soldes) ;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1729 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 2029 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1949 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 2099 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2399 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2399 dollars ;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2499 dollars.
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