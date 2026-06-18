Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

La plateforme mobile Playmatch, créée pour les passionnés de football en Ouzbékistan, regroupe dans une seule application la recherche de terrains, le rassemblement de joueurs, la formation d'équipes et le suivi des résultats. Via la plateforme, les utilisateurs peuvent trouver des terrains de football dans leur ville sur une carte, comparer les prix et les avis, et réserver un créneau libre en quelques clics.

Jouer au football est facile, mais l'organiser ne l'est pas toujours

L'idée de jouer au football avec des amis surgit souvent rapidement. Mais ensuite viennent les questions habituelles : qui vient, quel terrain est libre, quel est le prix, combien de personnes sont réunies et qui forme les équipes ?

Souvent, ce processus implique des dizaines d'appels, de longues conversations sur les messageries et des changements de dernière minute. Certains joueurs confirment leur présence, puis disparaissent le jour du match. Parfois, l'intérêt du match s'estompe rapidement car le niveau des équipes est déséquilibré.

Playmatch propose une solution simple et claire à ces problèmes. Développée comme l'application de football de l'Ouzbékistan, la plateforme unifie dans un seul système les anciens casse-têtes : « qui vient, quel terrain, avec qui je joue, comment sont formées les équipes ? »

Trouver et réserver des terrains de football sur une carte

Avec Playmatch, plus besoin de chercher sur différentes pages ou numéros de téléphone pour réserver un terrain de football. L'utilisateur voit les terrains à proximité sur la carte, compare les prix, les créneaux disponibles et les avis d'autres joueurs.

Une fois le terrain et l'heure choisis, le processus de réservation en ligne s'effectue en quelques étapes. Cela permet à l'utilisateur de gagner du temps et au propriétaire du terrain de gérer les réservations de manière ordonnée.

Rassembler l'équipe et confirmer la présence

Le processus de constitution d'une équipe de football est également simplifié grâce à Playmatch. Une fois le match de groupe créé, les participants choisissent la réponse « Je viens » ou « Je ne viens pas ». L'organisateur suit alors en temps réel le nombre de joueurs présents.

Des notifications push rappellent aux joueurs que l'heure du match approche. En conséquence, les oublis de dernière minute et les questions classiques du type « y avait-il du foot aujourd'hui ? » diminuent.

Des équipes équilibrées grâce à l'AI

L'une des fonctionnalités principales de Playmatch est la formation d'équipes équitables à l'aide de l'AI. Le système propose des compositions équilibrées en termes de force en tenant compte du classement des joueurs et de leur position sur le terrain.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois modes. Le mode automatique adapte les équipes à la capacité du terrain. Le mode « Taille de l'équipe » permet de choisir le format 5x5, 6x6 ou 7x7. Le mode « Nombre d'équipes » répartit les participants dans un nombre défini d'équipes.

Cette approche permet d'éviter que tous les meilleurs joueurs se retrouvent d'un côté et une composition aléatoire de l'autre.

Classement, statistiques et accomplissements footballistiques

Sur la plateforme, chaque joueur construit son historique footballistique. Les buts, les passes décisives, la participation aux matchs, l'assiduité et d'autres résultats sont enregistrés. Les joueurs peuvent s'évaluer mutuellement après le match.

Le système de classement et de récompenses offre une motivation supplémentaire pour jouer régulièrement, s'améliorer et augmenter l'activité sur le terrain.

Playmatch B2B pour les propriétaires de terrains

L'écosystème Playmatch comprend également une application PlaymatchB2B dédiée aux propriétaires de terrains de football. Elle permet de gérer les réservations, de suivre les créneaux occupés, d'analyser l'activité des clients et de consulter les statistiques de revenus.

Cette solution simplifie la gestion quotidienne pour les propriétaires de terrains, aide à réduire les temps d'inactivité et systématise la relation client.

« Notre objectif n'est pas simplement de créer un service de réservation de terrains. Via Playmatch, nous voulons numériser la culture du football amateur en Ouzbékistan et réunir les footballeurs et les propriétaires de terrains dans un système unique et pratique », déclare l'équipe de Playmatch.

Playmatch est totalement gratuit pour les joueurs et disponible sur iOS et Android. Vous pouvez télécharger l'application via l'App Store ou Google Play, découvrir ses fonctionnalités et choisir la version appropriée sur la page spéciale de Playmatch.

Site officiel : https://playmatch.uz

Télécharger l'application : https://playmatch.uz/app/b2c/

Téléchargez Playmatch, trouvez le terrain de football le plus proche, rassemblez vos amis et organisez votre prochain match en quelques clics. Confiez désormais les questions « Qui vient ? », « Quel terrain est libre ? » et « Comment formons-nous les équipes ? » à l'application.