La société chinoise XPeng a présenté sa nouvelle génération de robot humanoïde baptisé IRON . Si l'apparence du nouvel appareil a rappelé à beaucoup les extraterrestres classiques des films de science-fiction, ses mouvements extrêmement naturels ont suscité un grand intérêt auprès du public et sur les réseaux sociaux.

Caractéristiques principales et capacités techniques du robot IRON

Le robot de nouvelle génération a été créé sur la base de technologies rapprochées au maximum de l'anatomie humaine :

Architecture « os-muscle-peau » : Le robot est doté de muscles bioniques et de 82 degrés de liberté (points de mouvement). Sa démarche est si fluide et naturelle que, lors de la présentation, beaucoup ont cru qu'un humain se trouvait à l'intérieur.

Une expérience pour dissiper les doutes : Pour prouver que le robot était réel, le PDG de XPeng, He Xiaopeng , a découpé le revêtement extérieur du robot sur scène, révélant sa structure métallique interne et ses câbles.

Puissance de calcul élevée : L'appareil est équipé de trois puces d'intelligence artificielle offrant une puissance de plus de 2000 TOPS et d'une batterie à l'état solide ( solid-state ).

Domaines d'application et projets : IRON est initialement conçu pour servir dans les bureaux, les magasins et les sites industriels. L'entreprise prévoit de lancer la production de masse fin 2026 et de livrer des versions adaptées aux tâches ménagères à partir du second semestre 2027 .

Autres avancées récentes en robotique en Chine

La Chine renforce sa position de leader sur le marché mondial de la production de robots humanoïdes en 2026 :

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Selon vous, à quelle vitesse les robots humanoïdes effectuant des tâches ménagères s'intégreront-ils dans la vie des familles ordinaires à partir de 2027 ?

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