Les informations faisant état de la propagation d'un virus inconnu épuisant la population dans le pays voisin ont suscité l'inquiétude. Auparavant, les habitants d'Almaty s'étaient plaints d'une forte fièvre et d'une toux persistante. Le ministère de la Santé du Kazakhstan a clarifié la situation épidémiologique.

Le ministère de la Santé du Kazakhstan a démenti les informations concernant la propagation d'un nouveau virus dans le pays. C'est ce qu'a rapporté « RBK », en se référant à l'agence russe « Rospotrebnadzor ».

Le ministère a expliqué l'augmentation des cas par la propagation saisonnière des infections respiratoires aiguës (IRA) et de la grippe. Il a également été précisé que les établissements médicaux fonctionnent normalement.

De son côté, « Rospotrebnadzor » a déclaré qu'aucun virus dangereux inconnu n'avait été détecté en Russie non plus. Bien que les taux d'infection par les IRA et la grippe aient augmenté, il a été souligné qu'il s'agissait d'une situation habituelle pour la saison.

Les plaintes à Almaty ont conduit à une enquête

Le 21 novembre, suite aux informations sur un nouveau virus, « Rospotrebnadzor » a envoyé une demande au ministère de la Santé du Kazakhstan concernant la situation épidémiologique. Cela fait suite aux rapports des médias locaux selon lesquels les habitants d'Almaty se plaignaient d'une forte fièvre et d'une toux persistante.

Le département de la santé de la ville a annoncé que des mesures supplémentaires étaient prises en raison de l'augmentation saisonnière des cas.

La situation en Ouzbékistan est également sous contrôle

Auparavant, il avait été rapporté que la situation épidémiologique concernant les infections à entérovirus, y compris le virus Coxsackie, en Ouzbékistan était stable et sous contrôle.

Le Comité sanitaire et épidémiologique a recommandé de se laver régulièrement les mains avec du savon, de respecter les règles d'hygiène personnelle et d'utiliser de l'eau potable sûre pour prévenir l'infection. Il a également été demandé aux citoyens de ne se fier qu'aux sources officielles.

Le 4 novembre, le premier vice-président du Comité sanitaire et épidémiologique, Nurmat Otabekov, a déclaré que le virus Coxsackie n'était pas comptabilisé statistiquement comme une maladie distincte en Ouzbékistan.