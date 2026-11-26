Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max ont été annoncés
Au 26 novembre 2026, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max selon les différentes capacités de stockage, couleurs et configurations de carte SIM sont les suivants.
Version eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro, 256 GB :
• Burgundy : 1520 $
• Black : 1540 $
• Glacier : 1530 $
• Silver : 1530 $
iPhone 18 Pro, 512 GB :
• Burgundy : -1870
• Black : -1870
• Glacier : -1870
• Silver : -1870
iPhone 18 Pro, 1 TB :
• Burgundy : -
• Black : -
iPhone 18 Pro Max, 256 GB :
• Burgundy : 1690 $
• Black : 1730 $
• Glacier : -1750
• Silver : -1750
iPhone 18 Pro Max, 512 GB :
• Burgundy : -
• Black : -
• Glacier : -
• Silver : -
iPhone 18 Pro Max, 1 TB :
• Burgundy : -
• Black : 2700
• Glacier : -
• Silver : -
Version SIM + eSIM
iPhone 18 Pro, 256 GB :
• Burgundy : 1 620 $
• Black : 1650 $
• Glacier : 1600 $
• Silver : 1630 $
iPhone 18 Pro, 512 GB :
• Burgundy : 1920 $
• Black : 1920 $
• Glacier : 1920 $
• Silver : 1930 $
iPhone 18 Pro Max, 256 GB :
• Burgundy : 1 790 $
• Black : 1 790 $
• Glacier : 1 790 $
• Silver : 1 790 $
iPhone 18 Pro Max, 512 GB :
• Burgundy : 2110 $
• Black : 2050 $
• Glacier : 2 070 $
• Silver : 2 070 $
iPhone 18 Pro Max, 1 TB :
• Burgundy : 2800 $
• Black : 2800 $
• Glacier : 2800 $
• Silver : 2800 $
iPhone 18 Pro Max, 2 TB :
• Burgundy : 3 500 $
• Black : 3 500 $
• Glacier : 3500
• Silver : 3500
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