Les nouveaux prix des smartphones iPhone 17 sont connus
Les prix actuels des smartphones de la série iPhone 17 sont connus. La liste ci-dessous détaille les prix des appareils de type eSIM + eSIM et SIM + eSIM. Les deux catégories de smartphones disposent de deux IMEI enregistrés.
eSIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)
iPhone 17 :
• 256 GB — 949 dollars
iPhone 17 Air :
• 256 GB Blue — 959 dollars
• 256 GB Black — 959 dollars
• 256 GB Gold — 959 dollars
• 256 GB White — 959 dollars
iPhone 17 Pro :
• 256 GB Orange — 1279 dollars (grosse remise)
• 256 GB Deep Blue — 1279 dollars (remise)
• 256 GB Silver — 1349 dollars
• 512 GB Blue — 1499 dollars
• 512 GB Orange — 1299 dollars (remise)
• 512 GB Silver — 1399 dollars
• 1 TB Orange — 1649 dollars (remise)
iPhone 17 Pro Max :
• 256 GB Deep Blue — 1369 dollars
• 256 GB Orange — 1399 dollars
• 256 GB Silver — 1479 dollars
• 512 GB Deep Blue — 1549 dollars (remise)
• 512 GB Orange — 1499 dollars (remise)
• 512 GB Silver — 1699 dollars
• 1 TB Orange — 1899 dollars
• 1 TB Blue — 1849 dollars
• 1 TB Silver — 1899 dollars
• 2 TB Blue — 2199 dollars
• 2 TB Orange — 2199 dollars
• 2 TB Silver — 2399 dollars
SIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)
iPhone 17 :
• 256 GB — 949 dollars
iPhone 17 Pro :
• 256 GB Orange — 1349 dollars
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollars
• 256 GB Silver — 1439 dollars
• 512 GB Orange — 1499 dollars
• 512 GB Silver — 1599 dollars
• 512 GB Blue — 1629 dollars
• 1 TB Orange — 1699 dollars (grosse remise)
• 1 TB Silver — 1879 dollars (remise)
• 1 TB Blue — 1999 dollars
iPhone 17 Pro Max :
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollars (remise)
• 256 GB Orange — 1409 dollars
• 256 GB Silver — 1519 dollars
• 512 GB Orange — 1649 dollars
• 512 GB Blue — 1679 dollars (grosse remise)
• 512 GB Silver — 1729 dollars
• 1 TB Orange — 2029 dollars
• 1 TB Blue — 1949 dollars
• 1 TB Silver — 2099 dollars
• 2 TB Blue — 2399 dollars
• 2 TB Orange — 2399 dollars
• 2 TB Silver — 2499 dollars
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