Les prix actuels des smartphones de la série iPhone 17 sont connus. La liste ci-dessous détaille les prix des appareils de type eSIM + eSIM et SIM + eSIM. Les deux catégories de smartphones disposent de deux IMEI enregistrés.

eSIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)

iPhone 17 :

• 256 GB — 949 dollars

iPhone 17 Air :

• 256 GB Blue — 959 dollars

• 256 GB Black — 959 dollars

• 256 GB Gold — 959 dollars

• 256 GB White — 959 dollars