Rafael Leao sur le point de quitter Milan : Galatasaray propose un salaire doublé

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Rafael Leao sur le point de quitter Milan : Galatasaray propose un salaire doublé

Le talent portugais Rafael Leao devrait mettre fin à sa carrière en Serie A et rejoindre le championnat turc. Selon les dernières informations, le Galatasaray d'Istanbul est devenu le principal prétendant au joueur. Après une saison difficile à San Siro, Leao a reçu une offre financièrement très attractive du géant turc. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon La Gazzetta dello Sport, Galatasaray promet à Rafael Leao un salaire annuel de 10 millions d'euros plus des bonus supplémentaires. C'est presque le double de son salaire actuel de 5,5 millions d'euros au Milan. Après avoir recruté des stars comme Mauro Icardi et Victor Osimhen, le club turc a maintenant fait de Leao sa prochaine cible majeure de transfert.

Le joueur de 26 ans lui-même a ouvertement annoncé sa readiness pour un nouveau défi lors de son passage avec l'équipe nationale du Portugal. Après la saison infructueuse du Milan, qui a manqué la qualification en Ligue des champions, Leao a déclaré : "J'ai tout donné, maintenant je veux de nouveaux défis dans une autre ligue." Cette déclaration indique que la relation entre le club et le joueur est arrivée à son terme.

Cependant, ce processus de transfert pourrait s'étendre jusqu'en août. Alors que Milan est actuellement occupé à rechercher un nouvel entraîneur principal et un directeur sportif, Galatasaray doit d'abord vendre des joueurs étrangers de son effectif en raison de la limite d'étrangers en Süper Lig turque. Ce n'est qu'ensuite que les Turcs pourront faire une offre officielle au club italien.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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