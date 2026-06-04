La mémoire DDR5 contrefaite devient difficile à distinguer des originales

Des modules de RAM DDR5 contrefaits, fabriqués sous les marques G.Skill et V-Color, sont apparus en masse sur les places de marché chinoises. Lors du Computex 2024, des représentants de l'entreprise ont déclaré que ce problème affecte sérieusement le marché et qu'il devient de plus en plus complexe de distinguer les produits contrefaits des originaux. Selon Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique des nouvelles générations de modules contrefaits est qu'ils utilisent des circuits imprimés visuellement identiques aux solutions G.Skill et V-Color. Les fraudeurs ont également réussi à reproduire avec une grande précision les dissipateurs thermiques et même les systèmes d'éclairage RGB. Auparavant, les fausses mémoires pouvaient être facilement identifiées grâce aux puces « factices » en plastique ou en fibre de verre.

V-Color a annoncé recevoir de nombreuses plaintes de clients concernant des copies vendues à bas prix en Chine. On ignore actuellement quelles puces sont utilisées dans les modules contrefaits, car les produits originaux V-Color sont fabriqués exclusivement avec des puces SK hynix. L'entreprise n'a pas encore reçu d'échantillons contrefaits pour analyse.

Les représentants de G.Skill ont également confirmé le problème, soulignant que les produits contrefaits sont présents sur le marché depuis de nombreuses années. Les experts de l'entreprise recommandent de s'adresser uniquement aux partenaires officiels et aux vendeurs de confiance pour éviter d'être victime de fraude lors de l'achat de RAM coûteuse.