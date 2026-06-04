La startup Helion, soutenue par Sam Altman, lève 465 millions de dollars

Helion, une startup de fusion nucléaire soutenue par Sam Altman, a annoncé jeudi avoir levé 465 millions de dollars lors d'une nouvelle ronde de financement. Cet investissement porte la valorisation totale de l'entreprise à 15,5 milliards de dollars. Les fonds seront destinés à l'achèvement de la première centrale électrique de Helion, le projet Orion. Selon Techcrunch.com rapporte .

La startup vise à fournir de l'énergie de fusion nucléaire au réseau d'ici 2028, conformément à son accord avec Microsoft. Thrive Capital a mené cette ronde d'investissement de série G. De nouveaux investisseurs tels qu'Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup et Lux Capital ont participé, aux côtés de partenaires existants comme le SoftBank Vision Fund 2 et les Capricorn Technology Impact Funds.

L'approche technologique de Helion diffère de celle de ses concurrents. Alors que la plupart des startups prévoient d'utiliser des turbines à vapeur pour convertir la chaleur en électricité, Helion vise à capturer l'électricité directement à partir d'aimants. Lorsque le plasma se dilate à l'intérieur du réacteur, il résiste aux champs magnétiques, et cette force est convertie en électricité, semblable aux systèmes de freinage régénératif des véhicules électriques.

Le secteur de l'énergie de fusion nucléaire est au centre de l'attention des investisseurs ces derniers mois. Des entreprises comme Focused Energy et Thea Energy ont également récemment attiré d'importants investissements. La fusion nucléaire apparaît très attrayante pour les géants de la technologie travaillant sur l'intelligence artificielle en tant que source d'énergie presque infinie et propre, ce qui pourrait transformer complètement les marchés énergétiques de plusieurs billions de dollars à l'avenir.