Liverpool signe un contrat avec Andoni Iraola

Le Liverpool FC a officiellement annoncé la nomination d'Andoni Iraola comme nouvel entraîneur principal de l'équipe. Le spécialiste espagnol arrivera à Anfield pour remplacer Arne Slot avant la saison 2026-27. La direction du club de la Mersey a confirmé qu'un accord a été trouvé avec l'entraîneur de 43 ans, qui succédera à Slot, parti samedi. Selon Goal.com rapporte .

Iraola a attiré l'attention de Liverpool après trois saisons réussies avec Bournemouth en Premier League anglaise. Son passage sur la côte sud a été marqué par un style de jeu progressif. Le mois dernier, il a conduit Bournemouth à la sixième place du classement, assurant au club sa première qualification pour les compétitions européennes.

Le nouvel entraîneur a exprimé sa joie de rejoindre l'un des clubs les plus prestigieux au monde. "Je suis très excité. Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. L'ambiance ici, les supporters et l'opportunité de travailler avec des joueurs de haut niveau m'ont attiré. La chance de lutter pour des trophées est le défi le plus attrayant pour tout entraîneur", a déclaré Iraola dans une interview sur le site officiel du club.

Né au Pays basque espagnol, Iraola a joué principalement comme arrière droit durant sa carrière de joueur, disputant plus de 500 matchs pour l'Athletic Bilbao. Le spécialiste, qui a commencé sa carrière d'entraîneur en 2018, a démontré ses compétences tactiques au club chypriote de l'AEK Larnaca et à l'équipe espagnole de Mirandés.