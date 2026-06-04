Audi dévoile une nouvelle supercar hybride V8 pour remplacer la R8

Audi a dévoilé la nouvelle supercar Nuvolari, un modèle produit en série limitée pour remplacer la R8. Avec 987 chevaux, ce hybride V8 deviendra le nouveau fleuron de la marque. Selon le PDG Gernot Döllner, cette voiture sert de déclaration unique pour l'avenir de la marque. Comme le rapporte Autocar.co.uk rapporte .

La Nuvolari est équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres et de trois moteurs électriques, ce qui en fait la voiture de série la plus rapide et la plus puissante de l'histoire de la marque allemande. Elle intègre des technologies de Formule 1, notamment l'aérodynamique active, une carrosserie en fibre de carbone et un système de transmission intégrale avec vectorisation du couple. Seulement 499 unités seront produites, avec des ventes prévues début l'année prochaine.

La nouvelle supercar est le premier véhicule de série à incarner le nouveau langage stylistique présenté par Audi l'année dernière via le modèle Concept C. La Nuvolari partage sa base technique et son groupe motopropulseur avec le nouveau modèle Temarario de Lamborghini, qui fait partie du groupe Volkswagen. Cette tradition fait écho à la collaboration précédente de la R8 avec les Lamborghini Gallardo et Huracán.

La voiture est nommée en l'honneur du pilote légendaire Tazio Nuvolari, qui a couru pour Auto Union, le prédécesseur d'Audi. Le projet a été développé en un temps record de 14 mois pour coïncider avec la saison de débuts d'Audi en F1. Une équipe conjointe d'ingénieurs d'Audi, de son équipe F1 et de Lamborghini a travaillé sur le projet.