CATL développe des batteries lithium-air avec une densité énergétique de 12 000 Wh/kg

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CATL développe des batteries lithium-air avec une densité énergétique de 12 000 Wh/kg

Wu Kai, scientifique en chef chez CATL et académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, a présenté l'orientation stratégique de l'entreprise dans le domaine des batteries lithium-air. C'est la première fois que CATL annonce ouvertement cette technologie comme sa voie de développement future et un élément clé de concurrence sur le marché des batteries de nouvelle génération. Rapporté par Ixbt.com rapport indique.

Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, les batteries lithium-air utilisent du lithium métallique comme anode et l'oxygène de l'air comme cathode, remplaçant les métaux lourds comme le nickel, le cobalt et le manganèse. Cette conception réduit considérablement le poids, ce qui leur vaut le surnom de « batteries respirantes ».

La densité énergétique théorique des batteries lithium-air atteint 12 000 Wh/kg, se rapprochant de la capacité énergétique de l'essence (environ 13 000 Wh/kg). Les prototypes de laboratoire actuels ont atteint 1 200 Wh/kg, soit quatre fois plus que les batteries lithium-ion standard et deux fois plus que les batteries à état solide anticipées.

La commercialisation réussie de cette technologie pourrait rendre habituel le fait que les véhicules électriques parcourent plus de 1 600 km avec une seule charge. En 2024, des chercheurs de l'Université de l'Illinois et du Laboratoire national d'Argonne ont démontré un prototype capable de supporter plus de 700 cycles dans un environnement aérien.

Les experts estiment que la technologie lithium-air sera prête pour une adoption massive après 2030. Elle devrait révolutionner non seulement les voitures particulières, mais aussi les avions électriques long-courriers et le transport de fret.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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