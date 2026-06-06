L'UE annonce des restrictions sur les services cloud américains et le Chips Act 2.0

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L'UE annonce des restrictions sur les services cloud américains et le Chips Act 2.0

La Commission européenne a présenté un nouveau paquet d'initiatives visant à réduire la dépendance technologique de l'Union européenne envers les États-Unis et la Chine. Les propositions incluent le soutien aux fabricants de micropuces, le développement d'un réseau de services cloud privés et de nouvelles exigences pour le stockage et le traitement des données critiques. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a souligné que l'Europe ne peut pas rester dépendante d'autres pays pour les technologies assurant le fonctionnement des hôpitaux, des réseaux énergétiques et des services publics. Rapporté par Ixbt.com rapporte .

L'un des éléments clés du nouveau paquet est le projet de loi Cloud and AI Development Act (CADA). Ce document vise à réduire le risque de dépendance envers les fournisseurs étrangers d'infrastructures cloud. Pour ce faire, il est proposé de créer un système paneuropéen d'exigences concernant le niveau de souveraineté technologique des plateformes cloud traitant des données confidentielles des organisations publiques. Selon Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission, Bruxelles ne veut pas que les entreprises étrangères aient la possibilité de désactiver les infrastructures critiques.

En raison du Cloud Act américain, il sera difficile pour les entreprises américaines d'atteindre un niveau maximal de souveraineté en Europe. Cette loi accorde aux forces de l'ordre américaines le droit d'exiger des données, quel que soit leur lieu de stockage. Par conséquent, l'Union européenne s'efforce de garantir que les données les plus sensibles soient stockées sur le territoire européen. Désormais, non seulement l'emplacement des données, mais aussi la structure de propriété des entreprises et leur protection contre l'influence des lois étrangères seront vérifiés.

La deuxième initiative majeure est le projet Chips Act 2.0, qui vise à développer l'industrie des semi-conducteurs dans la région. La nouvelle version du programme met l'accent sur la réduction de la dépendance externe dans la conception et la production de semi-conducteurs, ainsi que sur les technologies de nouvelle génération nécessaires aux systèmes d'intelligence artificielle. La Commission européenne a déclaré que la construction d'usines de haute technologie dans l'Union, produisant les micropuces les plus avancées et des puces pour les plateformes d'IA, était une priorité.

Union EuropéenneChips ActTechnologies CloudIntelligence ArtificielleSemi-conducteurs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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