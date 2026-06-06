Starlink connecte les écoles des zones reculées de Bolivie à Internet

Dans le cadre du projet Starlink, plus de 1 000 élèves et enseignants dans des écoles de 14 régions éloignées de Bolivie ont été connectés à l'internet satellite haut débit. Ces établissements d'enseignement ont désormais un accès direct aux ressources éducatives mondiales. Des photos documentant ce processus ont été publiées sur les pages d'Elon Musk et de SpaceX. Selon Ixbt.com rapporte .

Auparavant, ces écoles étaient complètement coupées du monde numérique en raison du terrain complexe et du manque d'infrastructures. Aujourd'hui, la connectivité stable fournie par Starlink aide à développer les compétences numériques des élèves et à améliorer leur niveau d'alphabétisation. De tels projets transforment fondamentalement la qualité de l'éducation dans les zones où l'accès à Internet est difficile.

Actuellement, plus de 10 000 satellites Starlink sont en orbite terrestre. Le service est utilisé par plus de 12 millions d'abonnés dans 160 pays du monde. De plus, le lancement de la nouvelle génération de satellites V3 via Starship est prévu pour 2026.

Le système Starlink, créé par SpaceX, fournit un internet haut débit dans les endroits où les connexions câblées ou mobiles traditionnelles ne sont pas disponibles. L'entreprise collabore également activement avec les forces de l'ordre pour identifier et désactiver les terminaux utilisés pour des activités illégales. Par ailleurs, Starlink devrait bientôt obtenir le droit de participer aux enchères de spectre satellite mobile en Europe.