Google construit une centrale électrique virtuelle pour les centres de données IA

Google a signé un accord avec Voltus pour créer une centrale électrique virtuelle (VPP) dans le plus grand réseau énergétique des États-Unis. Ce projet vise à fournir une capacité énergétique supplémentaire pour les centres de données de l'entreprise sans construire de nouvelles centrales ou lignes de transmission. La station virtuelle intègre des ressources distribuées telles que les véhicules électriques, les batteries domestiques et les thermostats « intelligents » en un seul réseau. Selon Ixbt.com rapporte .

Le système fonctionne en réduisant temporairement la consommation des appareils connectés ou en utilisant l'énergie stockée pendant les périodes de forte charge sur le réseau énergétique. Les propriétaires d'appareils reçoivent des récompenses financières pour leur participation à ce processus, Google finançant le programme. La capacité supplémentaire libérée est destinée à soutenir le fonctionnement des centres de données de la région.

Cette mesure est un moyen efficace de résoudre les problèmes énergétiques liés à la forte augmentation de la puissance de calcul de l'intelligence artificielle. Selon une étude de l'Université Duke, si les centres de données acceptent de réduire leur consommation pendant seulement 40 heures par an, le réseau énergétique américain pourrait connecter jusqu'à 100 gigawatts de nouvelles installations sans infrastructure supplémentaire.

L'accord entre Google et Voltus sera mis en œuvre dans le réseau énergétique PJM, le plus grand réseau desservant la côte est des États-Unis. Voltus prévoit d'intégrer jusqu'à 100 mégawatts de ressources énergétiques distribuées chaque année dans le cadre du projet. Le lancement complet du système est prévu pour 2027.