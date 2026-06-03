Делидегі қонақүй өрті 21 адамның өмірін қиды
Үндістан астанасы Делиде болған ірі өрт көптеген адамның өмірін қиды. Трагедия салдарынан кемінде 21 адамның қаза тапқаны хабарланды.
Reuters агенттігі полиция деректеріне сүйене отырып, оқиғаның 3 маусымда қаланың оңтүстік бөлігіндегі Малвия Нагар ауданындағы қонақүйлердің бірінде болғанын хабарлады.
Белгілі болғандай, қонақүйде жақын маңдағы медициналық мекемелерге емделуге келген шетелдік азаматтар да тұрған. Құрбандар арасында 15-тен астам шетелдік бар екені айтылуда.
Жергілікті билік бұл оқиғаны соңғы жылдары Делиде тіркелген ең ауыр өрттердің бірі деп бағалауда. Төтенше қызметтердің жедел әрекетінің арқасында кемінде 40 адамның өмірі сақталып қалды.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, өрт қонақүйдің бірінші қабатында орналасқан Lemon Green мейрамханасынан басталуы мүмкін. Қазіргі уақытта оқиғаның нақты себептері бойынша тергеу жүргізілуде.
Жергілікті әкімшілік өкілі Джитендра Кумардың айтуынша, өрттің шығуына мейрамхана қызметіне қатысты факторлар негізгі нұсқа ретінде қарастырылуда.
Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди болған оқиғаны «терең қайғылы трагедия» деп атады. Ол қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, зардап шеккендерге тез сауығуын тіледі.
Сондай-ақ, үкімет тарапынан қаза тапқандардың жақындарына 2 лакх рупий, жарақат алғандарға 50 мың рупий көлемінде материалдық көмек бөлінетіні мәлім болды.
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