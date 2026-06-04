БҰҰ ескертті: Эль-Ниньо Орталық Азияға жауын-шашын әкеледі
БҰҰ-ның Метеорологиялық агенттігі алдағы айларда бүкіл әлем бойынша температураның көтерілуіне және ауа райы жағдайларының күрт өзгеруіне әкелуі мүмкін күшті Эль-Ниньо құбылысы туралы ескертті. Reuters мәліметінше, бұл табиғи құбылыс Орталық Азияда қатты жауын-шашынға әкелуі мүмкін.
Эль-Ниньо Тынық мұхитындағы тұрақты желдердің әлсіреуі нәтижесінде пайда болады. Бұл мұхиттың орталық және шығыс бөліктерінде жылудың жиналуына әкеліп, әлем бойынша ауа райы процестеріне әсер етеді.
Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның мәліметінше, мұхиттағы жылы сулар Эль-Ниньоның дамуын күшейтуде. Ұйым маусым-тамыз айларында көптеген аймақтарда температураның нормадан жоғары болатынын болжады. Құбылыс қараша айына дейін созылуы мүмкін.
Сарапшылардың пікірінше, Эль-Ниньо Орталық Азияда, АҚШ-тың оңтүстігінде және Африканың кейбір аймақтарында жауын-шашынды көбейтуі мүмкін. Сонымен бірге, Аустралияда, Индонезияда және Оңтүстік Азияның бір бөлігінде құрғақшылық қаупінің артуы күтілуде.
БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш бұл процестерді климат саласындағы маңызды ескерту деп бағалап, елдерді жаңартылатын энергия көздеріне көшуді жылдамдатуға шақырды.
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