37 жастағы әйел бір жыл бойы басқа отбасында қыз бала болып өмір сүрді
Бразилияда болған ерекше оқиға жұртшылықты таңғалдырды. 37 жастағы әйелдің өзін 11 жастағы қыз бала ретінде таныстырып, бір отбасымен бір жылдан астам уақыт тұрғаны анықталды.
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, оқиға Жуинвили қаласында орын алған. Өзін Габриэла деп таныстырған әйел жергілікті шіркеуге жүгініп, зорлық-зомбылық көрсететін ата-анасынан қашып келгенін айтқан. Оның қайғылы хикаясына сенген мейірімді жан оны өз үйіне қабылдап, туған баласындай күте бастаған.
Әйел сырт келбетінің жасына сәйкес келмеуін түрлі аурулармен түсіндірген. Ол аутизм және басқа да дерттерден зардап шегетінін, тіпті балалық шағында гормондық дәрі-дәрмектер қабылдауға мәжбүр болғанын мәлімдеген.
Оның 14 ай бойы балаларға тән мінез-құлық танытқаны белгілі болды. Тіпті ұйқы алдында емшектегі бөтелке мен сүйікті көрпесін сұраған. Кейбір түндері балаларша дауыспен сөйлеп, үрейлену ұстамаларын көрсетуге тырысқан.
Габриэла мектепке бармаған. Ол отбасыны оны қудалап жүрген әкесі мектеп арқылы тауып алуы мүмкін екеніне сендірген. Сөйтіп, отбасы оған қатты бауыр басып, тіпті «12 жасқа толған күнін» атап өтіп, ресми түрде асырап алуды ойлай бастаған.
Алайда оқиға күтпеген жерден әшкереленді. Отбасы мүшелерінің бірі әйелдің қылығынан күдіктеніп, құқық қорғау органдарына жүгінген. Тексеру нәтижесінде оның шын мәнінде 37 жастағы тәжірибелі алаяқ екені анықталды.
Тергеу барысында бұл әйелдің бұрын да бірнеше отбасыны осыған ұқсас әдіспен алдағаны анықталды. Қазір ол қамауға алынған, сот шешімі күтілуде.
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