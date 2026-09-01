Әлемдегі ең пайдалы 5 сүт түрі: қайсысы несімен ерекшеленеді?

·6.8K·Денсаулық
Әлемдегі ең пайдалы 5 сүт түрі: қайсысы несімен ерекшеленеді?

Сүт — ақуыз, кальций, В12 дәрумені және басқа да маңызды қоректік заттардың қайнар көзі. Алайда барлық сүт бірдей емес. Әртүрлі жануарлар сүтінің құрамындағы май, ақуыз, дәрумендер мен минералдар мөлшері айтарлықтай ерекшеленеді.

1. Қой сүті
Ақуыз бен май мөлшерінің жоғарылығымен ерекшеленеді. Зерттеулерде қой сүтінің сиыр және ешкі сүтіне қарағанда көбірек ақуыз бен жалпы құрғақ заттарға ие екені анықталған. Сол себепті ол ірімшік пен қатық дайындауда жоғары бағаланады.

2. Түйе сүті
Түйе сүтінің құрамында С дәрумені сиыр сүтіне қарағанда көбірек. Ол ақуыз, кальций және басқа да минералдарды қамтиды. Әсіресе құрғақ және ыстық аймақтарда ол маңызды қоректік көз болып табылады.

3. Буйвол сүті
Май мен ақуыз мөлшері жоғары сүт түрлерінің бірі. Оның құрамындағы казеин деңгейі жоғары болғандықтан, ірімшік сияқты өнімдерді дайындауға өте қолайлы.

Басында құс отырған буйвол және стақанға құйылып жатқан сүттің қатар бейнеленуі.

4. Ешкі сүті
Құрамы жағынан сиыр сүтіне жақын. Ол ақуыз, кальций және кейбір В тобындағы дәрумендердің көзі болып табылады. Ешкі сүтінен әлемде әртүрлі ірімшіктер мен сүт өнімдері дайындалады.

5. Сиыр сүті
Ең көп таралған сүт түрі, ол ақуыз, кальций, В12 дәрумені, магний және басқа да қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Күнделікті рацион үшін қолайлы және құнарлы өнім.

Жасыл жайылымда сиырлардың жанында бір құмыра мен стақан сүт тұр.

Маңыздысы, қымбат немесе ерекше сүт автоматты түрде ең пайдалы дегенді білдірмейді. Сүт таңдауда адамның жасы, тамақтану қажеттілігі және өнімді сіңіре алуы да ескерілуі керек.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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