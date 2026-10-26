Жүрек талмасы алдында пайда болатын 6 белгі
Жүрек талмасын кейде оның алдында пайда болатын белгілер арқылы сезінуге болады. Адамда ұзаққа созылған шаршау, түнде мазасыз ұйқы, кеудедегі ауырлық немесе себепсіз ентігу байқалуы мүмкін. Бұл белгілер басқа аурулармен де байланысты болуы мүмкін, сондықтан оларды жүрек талмасының нақты дәлелі деп қабылдау дұрыс емес. Алайда, ағзадағы жаңа және ерекше өзгерістерге назар аудару маңызды, деп хабарлайды MSN сайты.
Ағза қандай белгілер арқылы ескертуі мүмкін?
1. Тұрақты әлсіздік. Әдеттегіден көбірек шаршау, демалғаннан кейін де өзін сергек сезінбеу жүрекке қатысты мәселелерде кездесуі мүмкін. Егер әлсіздік күнделікті тіршілікке кедергі келтірсе немесе себепсіз жалғаса берсе, медициналық тексеруден өту қажет.
2. Түндегі мазасыздық және ұйқының бұзылуы. Жиі ояну, жатқан қалыпта тыныс алудың қиындауы немесе жүрек соғысын сезіп оянып кету әртүрлі денсаулық мәселелерінің белгісі болуы мүмкін. Мұндай жағдай жүйелі түрде қайталанса, оның себебін анықтау үшін дәрігерге қаралу керек.
3. Кеудедегі қысым сезімі. Кеуде тұсында ауырлық, қысылу немесе жайсыздық пайда болуы жүрек талмасының негізгі белгілерінің бірі болып саналады. Ауырсыну тұрақты болмауы, сәл бәсеңдеп, қайта күшеюі мүмкін.
4. Тыныс жетіспеушілігі. Адам қозғалмай тұрғанда да тыныс алуы қиындаса немесе әдеттегі іс-әрекеттер кезінде ентіксе, мұны назардан тыс қалдырмау керек. Ентігу кеудедегі ауырсынусыз да байқалуы мүмкін.
5. Суық терлеу. Кенеттен суық тер шығуы, әсіресе басқа белгілермен бірге жүргенде, жүрек талмасының ықтималдығын қарастыруды талап етеді. Мұндай жағдайда үй жағдайында себебін анықтауға тырысудың орнына жедел медициналық көмекке жүгіну маңызды.
6. Жүрек айну және асқазанның мазасыздануы. Жүрек талмасы кейде ас қорыту жүйесіндегі мәселеге ұқсас белгілермен көрінеді. Жүрек айнуына кеудедегі қысым, ентігу немесе қол мен иықтағы ауырсыну қосылса, бұны өте байыпты қабылдау қажет.
Бұл белгілердің ешқайсысы жеке алғанда жүрек талмасының болып жатқанын нақты растамайды. Алайда бірнеше белгі бір уақытта пайда болса немесе адамның жағдайы кенеттен нашарласа, жедел әрекет ету қажет.
Кеудедегі ауырсыну немесе қысым, ентігу, суық терлеу және ауырсынудың қолға, арқаға немесе жаққа таралуы байқалғанда дереу жедел жәрдем шақыру керек. Белгілер басылған күннің өзінде, жүрек талмасының ықтималдығын дәрігерлік тексерусіз жоққа шығаруға болмайды.
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