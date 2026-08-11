Туған күніңіз қай ағзаңыздың «әлсіз» екенін көрсете ме? Қызықты түсіндірме
Неліктен біреулер буындарына, ал басқалары асқазанына немесе тамағына жиі шағымданады? Нумерологиялық түсіндірмелерде ағзаның «әлсіз тұстары» туған күн санына байланыстырылады.
Төмендегі тізімді медициналық диагноз немесе ауру болжамы ретінде емес, қызықты нумерологиялық түсіндірме ретінде қабылдау керек. Өйткені адамның қандай ауруға бейім екені туған күнінің санымен анықталатыны ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген.
1, 10, 19 және 28 — буындар мен бұлшықеттер
Бұл күндері туған адамдарға арналған нумерологиялық түсіндірмелерде тірек-қимыл жүйесіне ерекше көңіл бөлінеді.
Ұзақ уақыт қимылсыз отыру, денеге түсетін күш немесе жаттығуды дұрыс орындамау салдарынан бұлшықеттер мен буындарда жайсыздық пайда болуы мүмкін екені айтылады.
Алайда мұндай белгілер туған күнге емес, өмір салтына, жарақаттарға, жасқа және басқа да медициналық факторларға байланысты болуы мүмкін.
2, 11, 20 және 29 — психикалық жағдай
Бұл топ эмоциялық сезімталдықпен байланыстырылады.
Нумерологиялық көзқарастар бойынша мұндай адамдар сыртқы ортаны, қарым-қатынастарды және күйзелісті күштірек қабылдауы мүмкін деп есептеледі. Сондықтан демалысқа, ұйқыға және эмоциялық шекараларға көңіл бөлу ұсынылады.
Алайда ұзаққа созылатын мазасыздық, көңіл күйдің түсуі немесе ұйқының бұзылуы нумерологиямен емес, маманмен талқылануы тиіс жағдайлар.
3, 12, 21 және 30 — бас пен асқазан
Бұл күндерге қатысты түсіндірмеде бас ауруы мен ас қорыту жүйесі «әлсіз тұс» ретінде көрсетіледі.
Күйзеліс, сусыздану, ұйқының жетіспеуі және тамақтану тәртібінің бұзылуы сияқты факторлар шынымен де бас ауруына немесе асқазан-ішек жолындағы жайсыздыққа себеп болуы мүмкін.
Сондықтан мұндай белгілер жиі қайталанса, оларды тек «менің саным осындай екен» деп қабылдау дұрыс емес.
4, 13, 22 және 31 — қан айналымы мен жүрек
Нумерологиялық тізімде бұл күндер жүрек-қантамыр жүйесімен байланыстырылады.
Алайда жүрек саулығы үшін туған күн санынан гөрі қан қысымы, холестерин деңгейі, темекі шегу, қант диабеті, дене белсенділігі, дене салмағы және тұқым қуалайтын факторлар әлдеқайда маңызды.
Кеуде ауыруы, ентігу немесе кенеттен қатты әлсіздік сияқты белгілер болса, мұндай жағдайды нумерологиялық түсіндірмемен сипаттауға болмайды.
5, 14 және 23 — тістер мен тамақ
Бұл топта ауыз қуысына, тістерге және тамаққа көңіл бөлу керектігі айтылады.
Ал іс жүзінде тіс саулығы ауыз қуысы гигиенасына, тамақтануға, стоматологиялық бақылауға және генетикаға байланысты. Тамақ мәселелері инфекция, аллергия, рефлюкс немесе басқа себептерден туындауы мүмкін.
Яғни бұл жерде де туған күн тек символдық түсіндірме ретінде қалады.
6, 15 және 24 — құлақ, мұрын және көздер
Нумерологияда бұл күндер сезім мүшелерімен байланыстырылады.
Ал көру қабілетіне, естуге немесе мұрынға қатысты мәселелер медицинада мүлдем басқа факторлар негізінде бағаланады.
Әсіресе көру немесе есту қабілетінде күрт өзгеріс байқалса, оны «менің туған күнім осындай» деп кейінге қалдыру қауіпті болуы мүмкін.
7, 16 және 25 — несеп-жыныс жүйесі
Бұл күндері туған адамдарға қатысты түсіндірмелерде бүйрек, несеп жолдары және репродуктивтік жүйе «назар аударуды қажет ететін сала» ретінде көрсетіледі.
Алайда осы жүйелерге қатысты ауырсыну, ашыту, қан кету немесе басқа өзгерістер медициналық тексеруді қажет етуі мүмкін.
Мұнда нумерологиялық көзқарасты диагноздың орнына қолдану мүлдем дұрыс емес.
8, 17 және 26 — иммунитет пен тірек-қимыл жүйесі
Бұл санатта иммунитет, сүйектер, буындар және бұлшықеттер аталады.
Иммундық жүйенің жағдайына ұйқы, тамақтану, инфекциялар, созылмалы аурулар, күйзеліс және кейбір дәрілер әсер етуі мүмкін.
«Иммунитетім туған күнімнің әсерінен әлсіз» деген қорытындының ғылыми негізі жоқ.
9, 18 және 27 — бас пен ішек жүйесі
Нумерологиялық түсіндірмеде бұл күндер бастың белгілі бір аймағымен және ішектің төменгі бөлігімен байланыстырылады.
Бас ауруы, іш қату, қан кету немесе ішек қызметіндегі елеулі өзгерістердің түрлі себептері болуы мүмкін. Әсіресе белгілер ұзаққа созылса, оларды тексеру маңызды.
Туған күн шынымен ауруды анықтай ма?
Қысқа жауап — бұған сенімді ғылыми дәлел жоқ.
Адам денсаулығына генетика, жас, жыныс, тамақтану, дене белсенділігі, ұйқы, зиянды әдеттер, инфекциялар, қоршаған орта және бар аурулар сияқты көптеген фактор әсер етеді.
Сондықтан туған күн бойынша «әлсіз ағзаны» анықтау қызықты ойын болуы мүмкін, бірақ ол медициналық тексерудің орнын баспайды.
Ең дұрыс тәсіл — саннан қорқу емес, ағзаңыздағы нақты өзгерістерге назар аудару.
Сіздің күніңізге берілген сипаттама қаншалықты сәйкес келді?
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