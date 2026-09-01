1-орындағы жеміс бәрін таңғалдырды: Әлемдегі ең пайдалы 5 жеміс

·22.3K·Денсаулық
1-орындағы жеміс бәрін таңғалдырды: Әлемдегі ең пайдалы 5 жеміс

Дұрыс және теңгерімді тамақтану адам денсаулығы мен күнделікті сергектіктің негізгі факторы болып табылады. Медицина мамандары мен диетологтар табиғат сыйлаған, дәрумендер мен минералдарға бай ең пайдалы 5 жемістің рейтингін жасады.

Бұл жемістерді күнделікті рационға тұрақты түрде қосу жүрек қызметін жақсартудан бастап, иммунитетті нығайтуға және ми әлеуетін арттыруға көмектеседі.

Әлемдегі ең шипалы топ-5 жеміс:

  • 1-орын — Авокадо (Пайдалы майлар және ми қорегі): Қанықпаған май қышқылдары мен Е дәруменіне өте бай, жүрек-қантамыр жүйесін нығайтады, ми қызметін күшейтеді және зат алмасуды белсендіреді;

  • 2-орын — Апельсин (Иммунитет қорғаны): С дәруменінің қайнар көзі болып табылады. Иммундық жүйені көтереді, тері жағдайын жақсартады және маусымдық суық тию ауруларына қарсы күшті қорғаныс қалыптастырады;

  • 3-орын — Банан (Бұлшықеттер және жылдам энергия): Калий мен В6 дәруменіне бай. Жүрек бұлшықетінің қызметін қалыпқа келтіреді, спазм мен құрысудың алдын алады және ағзаға тез арада күш пен энергия береді;

  • 4-орын — Алма (Ас қорыту және холестерин бақылауы): Табиғи клетчатка (пектин) мен С дәруменіне бай, асқазан-ішек жолдарын тазартады және қандағы зиянды холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі;

  • 5-орын — Анар (Жүрек және қан айналымы көзі): Күшті антиоксиданттар қазынасы. Жүрек-қантамыр денсаулығын жақсартады және қандағы гемоглобин мөлшерін арттырудағы ең тиімді құралдардың бірі саналады.

Мамандар кеңесі: Жемістерді қалай тұтыну керек?

  • Жемістерді мүмкіндігінше күннің бірінші жартысында және табиғи күйінде тұтыну ұсынылады;

  • Рационда әртүрлі түсті жемістерді араластыру ағзаны барлық маңызды микроэлементтермен толық қамтамасыз етеді.

ДенсаулықДиетологияЖемістерИммунитетВитаминдер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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